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Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2024
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17:08 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/olimpiada-1962744116.html
Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады
Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2024
Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что, раз мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:08
2024-07-29T17:08
олимпийские игры
париж
россия
франция
мария захарова
анн идальго
леонардо да винчи
международный олимпийский комитет (мок)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что, раз мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции, видимо, ее купание в Сене прошло не без последствий. &quot;Она же в Сене искупалась - видимо, не без последствий&quot;, - написала Захарова.На церемонии открытия, которая прошла в пятницу в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества . Выступление на церемонии осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, американский предприниматель Илон Маск, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, епископат Франции и другие. Ранее МОК опубликовал заявление с извинениями по поводу церемонии открытия Игр в Париже, в котором утверждалось, что целью комитета на церемонии открытия всегда было "прославление общности и толерантности". При этом видео с церемонии было удалено с официального сайта Игр и канала Олимпиады в YouTube. Олимпиада проводится с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты будут выступать в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде спортсменов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://rsport.ria.ru/20240727/ubezhische-1962368241.html
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олимпийские игры, париж, россия, франция, мария захарова, анн идальго, леонардо да винчи, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024, олимпиада 2024
Олимпийские игры, Париж, Россия, Франция, Мария Захарова, Анн Идальго, Леонардо да Винчи, Международный олимпийский комитет (МОК), Летние Олимпийские игры 2024, Олимпиада 2024
Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады

Захарова: купание в Сене повлияло на мэра Парижа, раз ей понравилось открытие ОИ

© AP Photo / Joel SagetМэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене
Мэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Joel Saget
Мэр Парижа Анн Идальго во время заплыва в Сене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что, раз мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции, видимо, ее купание в Сене прошло не без последствий.
«

"Она же в Сене искупалась - видимо, не без последствий", - написала Захарова.

На церемонии открытия, которая прошла в пятницу в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества .
Олимпиада-2024. Кольца на Эйфелевой башне - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия ОИ
27 июля, 13:33
Выступление на церемонии осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, американский предприниматель Илон Маск, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, епископат Франции и другие. Ранее МОК опубликовал заявление с извинениями по поводу церемонии открытия Игр в Париже, в котором утверждалось, что целью комитета на церемонии открытия всегда было "прославление общности и толерантности". При этом видео с церемонии было удалено с официального сайта Игр и канала Олимпиады в YouTube.
Олимпиада проводится с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты будут выступать в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде спортсменов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Захарова назвала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом"
27 июля, 11:57
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
 
Олимпийские игрыПарижРоссияФранцияМария ЗахароваАнн ИдальгоЛеонардо да ВинчиМеждународный олимпийский комитет (МОК)Летние Олимпийские игры 2024Олимпиада 2024
 
 
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