https://ria.ru/20240729/olimpiada-1962744116.html

Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады

Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2024

Захарова высмеяла отзыв мэра Парижа о церемонии открытия Олимпиады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что, раз мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:08

2024-07-29T17:08

2024-07-29T17:08

олимпийские игры

париж

россия

франция

мария захарова

анн идальго

леонардо да винчи

международный олимпийский комитет (мок)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что, раз мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции, видимо, ее купание в Сене прошло не без последствий. "Она же в Сене искупалась - видимо, не без последствий", - написала Захарова.На церемонии открытия, которая прошла в пятницу в Париже, была показана сцена, пародирующая роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества . Выступление на церемонии осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, американский предприниматель Илон Маск, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, епископат Франции и другие. Ранее МОК опубликовал заявление с извинениями по поводу церемонии открытия Игр в Париже, в котором утверждалось, что целью комитета на церемонии открытия всегда было "прославление общности и толерантности". При этом видео с церемонии было удалено с официального сайта Игр и канала Олимпиады в YouTube. Олимпиада проводится с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты будут выступать в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде спортсменов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://rsport.ria.ru/20240727/ubezhische-1962368241.html

https://ria.ru/20240727/zakharova-1962356519.html

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