https://ria.ru/20240729/odessa-1962651400.html

В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:23

2024-07-29T12:23

2024-07-29T12:23

одесса

украина

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. "Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", - говорится в сообщении.По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей ВСУ. По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в ведомстве. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20240726/sbu-1962087147.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины