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В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:23
2024-07-29T12:23
2024-07-29T12:23
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. "Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", - говорится в сообщении.По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей ВСУ. По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в ведомстве. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
СБУ задержала шестерых одесситов, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ