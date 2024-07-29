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В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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12:23 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/odessa-1962651400.html
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:23
2024-07-29T12:23
одесса
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. "Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", - говорится в сообщении.По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей ВСУ. По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в ведомстве. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

СБУ задержала шестерых одесситов, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе.
«
"Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей ВСУ. По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
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ОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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