Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 12 районов Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 районов Белгородской области, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 28 июля в результате обстрелов со стороны Украины было выпущено 48 снарядов, а также были совершены атаки с использованием минимум 36 беспилотных летательных аппаратов, один из которых сбросил взрывное устройство. Кроме того, было зафиксировано еще несколько атак беспилотников на села в Краснояружском районе, но их количество не уточняется. Как отметил губернатор, над Корочанским районом была сбита одна воздушная цель. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, двух объектах связи, 3 автомобилях и на линиях электро- и газоснабжения.
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"В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территории частного домовладения посечен забор. В Валуйском городском округе по селам Борки и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы выпущено 6 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Грушевка был выпущен один боеприпас. Обошлось без повреждений. В Грайворонском городском округе по селам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было выпущено 7 БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и 11 дронов. Системой ПВО сбито по одному беспилотнику самолетного типа над Прохоровским районом, Губкинским и Новооскольским городскими округами. В Яковлевском городском округе в результате атаки беспилотника повреждена ЛЭП. Временно без света находятся 6 населенных пунктов округа, уточнил глава региона.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 8 беспилотников, 4 из которых были сбиты. Пострадали 8 человек", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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