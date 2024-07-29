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Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/obstrel-1962621594.html
Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки
Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 районов Белгородской области, восемь мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:19
2024-07-29T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
корочанский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 районов Белгородской области, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 28 июля в результате обстрелов со стороны Украины было выпущено 48 снарядов, а также были совершены атаки с использованием минимум 36 беспилотных летательных аппаратов, один из которых сбросил взрывное устройство. Кроме того, было зафиксировано еще несколько атак беспилотников на села в Краснояружском районе, но их количество не уточняется. Как отметил губернатор, над Корочанским районом была сбита одна воздушная цель. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, двух объектах связи, 3 автомобилях и на линиях электро- и газоснабжения. "В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территории частного домовладения посечен забор. В Валуйском городском округе по селам Борки и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы выпущено 6 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Грушевка был выпущен один боеприпас. Обошлось без повреждений. В Грайворонском городском округе по селам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было выпущено 7 БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и 11 дронов. Системой ПВО сбито по одному беспилотнику самолетного типа над Прохоровским районом, Губкинским и Новооскольским городскими округами. В Яковлевском городском округе в результате атаки беспилотника повреждена ЛЭП. Временно без света находятся 6 населенных пунктов округа, уточнил глава региона. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 8 беспилотников, 4 из которых были сбиты. Пострадали 8 человек", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, украина, корочанский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Корочанский район, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли 12 районов Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 12 районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 12 районов Белгородской области, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 28 июля в результате обстрелов со стороны Украины было выпущено 48 снарядов, а также были совершены атаки с использованием минимум 36 беспилотных летательных аппаратов, один из которых сбросил взрывное устройство. Кроме того, было зафиксировано еще несколько атак беспилотников на села в Краснояружском районе, но их количество не уточняется. Как отметил губернатор, над Корочанским районом была сбита одна воздушная цель. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях, двух объектах связи, 3 автомобилях и на линиях электро- и газоснабжения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территории частного домовладения посечен забор. В Валуйском городском округе по селам Борки и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы выпущено 6 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Грушевка был выпущен один боеприпас. Обошлось без повреждений. В Грайворонском городском округе по селам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было выпущено 7 БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и 11 дронов. Системой ПВО сбито по одному беспилотнику самолетного типа над Прохоровским районом, Губкинским и Новооскольским городскими округами. В Яковлевском городском округе в результате атаки беспилотника повреждена ЛЭП. Временно без света находятся 6 населенных пунктов округа, уточнил глава региона.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 8 беспилотников, 4 из которых были сбиты. Пострадали 8 человек", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
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