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Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска в понедельник ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:54
2024-07-29T09:54
2024-07-29T10:07
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале."ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" , - говорится в публикации.Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области