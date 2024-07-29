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Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 29.07.2024 (обновлено: 10:07 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/obstrel-1962615881.html
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска открыли огонь по Энергодару - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские войска открыли огонь по Энергодару
Украинские войска в понедельник ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:54
2024-07-29T10:07
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале."ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" , - говорится в публикации.Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска открыли огонь по Энергодару

Украинские войска ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ведут артобстрел Энергодара в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"ВСУ ведут артобстрел города. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!" , - говорится в публикации.
Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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