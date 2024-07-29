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В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто - РИА Новости, 29.07.2024
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
Четыре человека пострадали при столкновении трёх автомобилей и "ГАЗели" спасателей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:35
2024-07-29T09:35
2024-07-29T09:35
происшествия
авто
нижний новгород
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении трёх автомобилей и "ГАЗели" спасателей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. ДТП произошло в понедельник в 07.50 на Нижневолжской набережной. "В результате столкновения 3 легковых автомобилей и автомобиля "ГАЗель" аварийно-спасательного отряда (АСО г. Нижний Новгород) пострадали 4 человека - 3 человека из АСО и 1 человек из легкового автомобиля, погибших нет", - говорится в сообщении. На данный момент пострадавших осматривают сотрудники бригады скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
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происшествия, авто, нижний новгород, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП