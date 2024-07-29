Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/novgorod-1962611488.html
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто - РИА Новости, 29.07.2024
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто
Четыре человека пострадали при столкновении трёх автомобилей и "ГАЗели" спасателей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:35
2024-07-29T09:35
происшествия
авто
нижний новгород
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении трёх автомобилей и "ГАЗели" спасателей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. ДТП произошло в понедельник в 07.50 на Нижневолжской набережной. "В результате столкновения 3 легковых автомобилей и автомобиля "ГАЗель" аварийно-спасательного отряда (АСО г. Нижний Новгород) пострадали 4 человека - 3 человека из АСО и 1 человек из легкового автомобиля, погибших нет", - говорится в сообщении. На данный момент пострадавших осматривают сотрудники бригады скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижний новгород, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде столкнулись машина спасателей и три легковых авто

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении трёх автомобилей и "ГАЗели" спасателей в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
ДТП произошло в понедельник в 07.50 на Нижневолжской набережной.
«
"В результате столкновения 3 легковых автомобилей и автомобиля "ГАЗель" аварийно-спасательного отряда (АСО г. Нижний Новгород) пострадали 4 человека - 3 человека из АСО и 1 человек из легкового автомобиля, погибших нет", - говорится в сообщении.
На данный момент пострадавших осматривают сотрудники бригады скорой медицинской помощи.
Авария на трассе М-11 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области
9 января, 13:19
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородГруппа ГАЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала