https://ria.ru/20240729/nigerija-1962738789.html

В Нигерии начались протесты против инфляции

В Нигерии начались протесты против инфляции - РИА Новости, 29.07.2024

В Нигерии начались протесты против инфляции

Протесты против повышении стоимости жизни начались в штате Нигер в Нигерии, сообщает местное издание Daily Trust. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:49

2024-07-29T16:49

2024-07-29T16:49

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Протесты против повышении стоимости жизни начались в штате Нигер в Нигерии, сообщает местное издание Daily Trust. "Молодые люди... вышли на улицы города Суледжа в штате Нигер, чтобы выразить протест против продолжающегося кризиса стоимости жизни в Нигерии", - сообщает издание, публикуя фотографии протестов в городе. Daily Trust отмечает, что участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги. Издание подчеркивает, что местные власти и органы безопасности "пока не отреагировали" на протест в штате. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до приблизительно 43 долларов. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). На фоне бессрочной общенациональной забастовки региональная нигерийская авиакомпания Ibom Air сообщила о приостановке всех полетов до дальнейшего уведомления.

https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

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