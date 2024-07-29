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В Нигерии начались протесты против инфляции - РИА Новости, 29.07.2024
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16:49 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/nigerija-1962738789.html
В Нигерии начались протесты против инфляции
В Нигерии начались протесты против инфляции - РИА Новости, 29.07.2024
В Нигерии начались протесты против инфляции
Протесты против повышении стоимости жизни начались в штате Нигер в Нигерии, сообщает местное издание Daily Trust. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:49
2024-07-29T16:49
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Протесты против повышении стоимости жизни начались в штате Нигер в Нигерии, сообщает местное издание Daily Trust. "Молодые люди... вышли на улицы города Суледжа в штате Нигер, чтобы выразить протест против продолжающегося кризиса стоимости жизни в Нигерии", - сообщает издание, публикуя фотографии протестов в городе. Daily Trust отмечает, что участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги. Издание подчеркивает, что местные власти и органы безопасности "пока не отреагировали" на протест в штате. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до приблизительно 43 долларов. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). На фоне бессрочной общенациональной забастовки региональная нигерийская авиакомпания Ibom Air сообщила о приостановке всех полетов до дальнейшего уведомления.
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в мире, нигерия, нигер
В мире, Нигерия, Нигер
В Нигерии начались протесты против инфляции

Daily Trust: в Нигерии начались протесты против повышения стоимости жизни

© AP Photo / Omar HamaПродуктовый рынок в Ниемее, Нигер
Продуктовый рынок в Ниемее, Нигер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Omar Hama
Продуктовый рынок в Ниемее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Протесты против повышении стоимости жизни начались в штате Нигер в Нигерии, сообщает местное издание Daily Trust.
"Молодые люди... вышли на улицы города Суледжа в штате Нигер, чтобы выразить протест против продолжающегося кризиса стоимости жизни в Нигерии", - сообщает издание, публикуя фотографии протестов в городе.
Daily Trust отмечает, что участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги. Издание подчеркивает, что местные власти и органы безопасности "пока не отреагировали" на протест в штате.
Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до приблизительно 43 долларов.
В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. По данным издания Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). На фоне бессрочной общенациональной забастовки региональная нигерийская авиакомпания Ibom Air сообщила о приостановке всех полетов до дальнейшего уведомления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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