Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/netanyakhu-1962741298.html
Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот
Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот - РИА Новости, 29.07.2024
Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:00
2024-07-29T17:00
в мире
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным. Глава израильского правительства посещает город Мадждаль-Шамс, где в субботу ракетный обстрел унес жизни 12 детей из местной общины друзов. "Государство Израиль не оставит это так и не сможет вернуться к повседневной жизни. Наш ответ не заставит себя долго ждать, это будет сильный удар", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба. Израиль возложил ответственность за удар по Голанам на ливанское шиитское движение "Хезболлах". В "Хезболлах" причастность к обстрелу отрицают. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962531794.html
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот

Нетаньяху: ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным.
Глава израильского правительства посещает город Мадждаль-Шамс, где в субботу ракетный обстрел унес жизни 12 детей из местной общины друзов.
Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город
Вчера, 15:31
"Государство Израиль не оставит это так и не сможет вернуться к повседневной жизни. Наш ответ не заставит себя долго ждать, это будет сильный удар", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Израиль возложил ответственность за удар по Голанам на ливанское шиитское движение "Хезболлах". В "Хезболлах" причастность к обстрелу отрицают.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны
28 июля, 16:15
 
В миреИзраильГоланские высотыБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала