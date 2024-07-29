Нетаньяху пообещал скорый ответ на обстрел Голанских высот
Нетаньяху: ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ответ на обстрел Голанских высот будет скорым и болезненным.
Глава израильского правительства посещает город Мадждаль-Шамс, где в субботу ракетный обстрел унес жизни 12 детей из местной общины друзов.
"Государство Израиль не оставит это так и не сможет вернуться к повседневной жизни. Наш ответ не заставит себя долго ждать, это будет сильный удар", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Израиль возложил ответственность за удар по Голанам на ливанское шиитское движение "Хезболлах". В "Хезболлах" причастность к обстрелу отрицают.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.