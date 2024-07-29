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Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии - РИА Новости, 29.07.2024
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16:32 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/nasilie-1962734242.html
Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии
Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии - РИА Новости, 29.07.2024
Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии
Гособвинение запросило по 10 лет колонии для трех экс-воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге, обвиняемых в насилии над детьми, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:32
2024-07-29T16:32
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило по 10 лет колонии для трех экс-воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге, обвиняемых в насилии над детьми, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшего мальчика Олеся Бортникова. По уголовному делу проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, они свою вину отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Правоохранители не комментируют это происшествие, так как в них есть несовершеннолетние фигуранты. "По 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание", – сказала собеседница агентства. Бортникова уточнила, что все трое подсудимых – несовершеннолетние, их могут отправить отбывать наказание в воспитательную колонию. Приговор огласят во вторник в 9.00 мск в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Ранее адвокат Георгий Краснов, также представляющий семью потерпевшего мальчика, рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний подросток. В разговоре со своей матерью ребенок признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносился вопрос наказания провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил Краснов в беседе с агентством слова детей. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом". В июне Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности и лишил ее права занимать административные должности на два года. По данным областной прокуратуры, в октябре 2022 года воспитанники спецшколы совершили особо тяжкое преступление в отношении 13-летнего подростка. По версии следствия, директор учебно-воспитательного учреждения об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.
https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии

Обвинение запросило 10 лет экс-ученикам спецшколы на Урале за насилие над детьми

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМесто судьи в зале заседаний
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило по 10 лет колонии для трех экс-воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге, обвиняемых в насилии над детьми, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшего мальчика Олеся Бортникова.
По уголовному делу проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, они свою вину отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Правоохранители не комментируют это происшествие, так как в них есть несовершеннолетние фигуранты.
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"По 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание", – сказала собеседница агентства.
Бортникова уточнила, что все трое подсудимых – несовершеннолетние, их могут отправить отбывать наказание в воспитательную колонию. Приговор огласят во вторник в 9.00 мск в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.
Ранее адвокат Георгий Краснов, также представляющий семью потерпевшего мальчика, рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний подросток. В разговоре со своей матерью ребенок признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносился вопрос наказания провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил Краснов в беседе с агентством слова детей. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом".
В июне Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности и лишил ее права занимать административные должности на два года. По данным областной прокуратуры, в октябре 2022 года воспитанники спецшколы совершили особо тяжкое преступление в отношении 13-летнего подростка. По версии следствия, директор учебно-воспитательного учреждения об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена.
Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.
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