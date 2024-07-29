https://ria.ru/20240729/nasilie-1962734242.html

Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии

Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии - РИА Новости, 29.07.2024

Экс-воспитанникам спецшколы в Екатеринбурге запросили по десять лет колонии

Гособвинение запросило по 10 лет колонии для трех экс-воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге, обвиняемых в насилии над детьми, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:32

2024-07-29T16:32

2024-07-29T16:32

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило по 10 лет колонии для трех экс-воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге, обвиняемых в насилии над детьми, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшего мальчика Олеся Бортникова. По уголовному делу проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, они свою вину отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Правоохранители не комментируют это происшествие, так как в них есть несовершеннолетние фигуранты. "По 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание", – сказала собеседница агентства. Бортникова уточнила, что все трое подсудимых – несовершеннолетние, их могут отправить отбывать наказание в воспитательную колонию. Приговор огласят во вторник в 9.00 мск в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Ранее адвокат Георгий Краснов, также представляющий семью потерпевшего мальчика, рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний подросток. В разговоре со своей матерью ребенок признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносился вопрос наказания провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил Краснов в беседе с агентством слова детей. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом". В июне Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности и лишил ее права занимать административные должности на два года. По данным областной прокуратуры, в октябре 2022 года воспитанники спецшколы совершили особо тяжкое преступление в отношении 13-летнего подростка. По версии следствия, директор учебно-воспитательного учреждения об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20240715/srok-1959803155.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург