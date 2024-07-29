https://ria.ru/20240729/narkotiki-1962789837.html

Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков

Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 29.07.2024

Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков

Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:52

2024-07-29T19:52

2024-07-29T19:52

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича до 26 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в суде не уточнили.

https://ria.ru/20240729/sud-1962672879.html

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