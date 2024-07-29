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Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 29.07.2024
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19:52 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/narkotiki-1962789837.html
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 29.07.2024
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков
Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:52
2024-07-29T19:52
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича до 26 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в суде не уточнили.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков

Суд арестовал сына актера Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича до 26 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в суде не уточнили.
Тимур Бажаев в суде. 29 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Суд арестовал сына миллиардера Бажаева
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