https://ria.ru/20240729/narkotiki-1962789837.html
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 29.07.2024
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков
Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:52
2024-07-29T19:52
2024-07-29T19:52
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича до 26 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в суде не уточнили.
https://ria.ru/20240729/sud-1962672879.html
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Происшествия, Москва, Россия
Сына известного актера Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков
Суд арестовал сына актера Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал сына известного советского актера Владимира Сошальского по делу о попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича до 26 сентября 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в суде не уточнили.