https://ria.ru/20240729/napadenie-1962801954.html

СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии

СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии - РИА Новости, 29.07.2024

СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии

Нападение с ножом городе Саутпорт на северо-западе Англии, вероятно, произошло в конце занятий для детей по танцам и йоге в стиле исполнительницы Тейлор Свифт,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:31

2024-07-29T21:31

2024-07-29T21:31

в мире

англия

мерсисайд

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нападение с ножом городе Саутпорт на северо-западе Англии, вероятно, произошло в конце занятий для детей по танцам и йоге в стиле исполнительницы Тейлор Свифт, сообщает газета Telegraph. "Предполагается, что нападение произошло в конце мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт", - сказано в статье. Отмечается, что в помещении Hart Space Studious, куда были вызваны полицейские, проходил упомянутый мастер-класс для детей от 6 до 11 лет. Ссылаясь на работника, газета пишет, что один ребенок погиб Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News, местом нападения, вероятно, стал центр помощи беременным, расположенный в том же бизнес-центре. Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о "серьезном происшествии" в Саутпорте, включающем в себя нападение с ножом. По меньшей мере восемь человек были доставлены в больницы с ножевыми ранениями, среди них могут быть дети. В связи с нападением полиция задержала 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом.

https://ria.ru/20240728/napadenie-1962575982.html

https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html

англия

мерсисайд

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в мире, англия, мерсисайд, тейлор свифт (певица)