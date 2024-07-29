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СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии - РИА Новости, 29.07.2024
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21:31 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/napadenie-1962801954.html
СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии
СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии - РИА Новости, 29.07.2024
СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии
Нападение с ножом городе Саутпорт на северо-западе Англии, вероятно, произошло в конце занятий для детей по танцам и йоге в стиле исполнительницы Тейлор Свифт,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:31
2024-07-29T21:31
в мире
англия
мерсисайд
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нападение с ножом городе Саутпорт на северо-западе Англии, вероятно, произошло в конце занятий для детей по танцам и йоге в стиле исполнительницы Тейлор Свифт, сообщает газета Telegraph. "Предполагается, что нападение произошло в конце мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт", - сказано в статье. Отмечается, что в помещении Hart Space Studious, куда были вызваны полицейские, проходил упомянутый мастер-класс для детей от 6 до 11 лет. Ссылаясь на работника, газета пишет, что один ребенок погиб Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News, местом нападения, вероятно, стал центр помощи беременным, расположенный в том же бизнес-центре. Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о "серьезном происшествии" в Саутпорте, включающем в себя нападение с ножом. По меньшей мере восемь человек были доставлены в больницы с ножевыми ранениями, среди них могут быть дети. В связи с нападением полиция задержала 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом.
https://ria.ru/20240728/napadenie-1962575982.html
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англия
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в мире, англия, мерсисайд, тейлор свифт (певица)
В мире, Англия, Мерсисайд, Тейлор Свифт (певица)
СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии

Telegraph: в Саутпорте на детей напали с ножом после занятий Тейлор Свифт

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Англии
Сотрудники полиции в Англии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Англии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нападение с ножом городе Саутпорт на северо-западе Англии, вероятно, произошло в конце занятий для детей по танцам и йоге в стиле исполнительницы Тейлор Свифт, сообщает газета Telegraph.
"Предполагается, что нападение произошло в конце мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт", - сказано в статье.
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Отмечается, что в помещении Hart Space Studious, куда были вызваны полицейские, проходил упомянутый мастер-класс для детей от 6 до 11 лет. Ссылаясь на работника, газета пишет, что один ребенок погиб
Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News, местом нападения, вероятно, стал центр помощи беременным, расположенный в том же бизнес-центре.
Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о "серьезном происшествии" в Саутпорте, включающем в себя нападение с ножом. По меньшей мере восемь человек были доставлены в больницы с ножевыми ранениями, среди них могут быть дети. В связи с нападением полиция задержала 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом.
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