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Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/naemniki-1962586515.html
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте - РИА Новости, 29.07.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте
Киев подавал попытку вторжения в Белгородскую область в марте как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*, но на самом деле... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:21
2024-07-29T03:21
специальная военная операция на украине
россия
киев
белгородская область
василий прозоров
сергей шойгу
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киев подавал попытку вторжения в Белгородскую область в марте как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*, но на самом деле первыми были профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, расследовавший мартовские события. ВСУ в марте пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, как сообщали в Минобороны РФ, войска группировки ВС "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ все попытки пресекли, атаки украинских подразделений были отражены. В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен. Как сообщал занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire, вертолет Ми-8. "Первыми входили на нашу территорию ССО украинские и "Интернациональный легион", то есть подразделение из числа иностранцев. Они должны были обеспечить такой плацдарм, куда потом ровными колоннами бронетехника под флагами РДК* и ЛСР* должны были зайти. Но наши, получается, авангард впустили, а когда пошли основные силы, то их встретили так, что большая часть даже до границы не смогла дойти несколько сот метров", - сказал Прозоров. Он отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, российское командование знало о планируемом вторжении и готовилось. "И встретили их очень-очень знатно. То есть потери понесли там колоссальные", - отметил собеседник агентства. Со ссылкой на очевидцев он рассказал, что дорога от границы до церкви в селе Козинки была буквально усеяна десятками тел нападавших. По его словам, украинские пленные говорят, что "это была просто бойня". "Потому что летело в них все, наши ждали и перебили их массу", - рассказал Прозоров.* Террористические организации, запрещенные на территории России
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россия, киев, белгородская область, василий прозоров, сергей шойгу, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белгородская область, Василий Прозоров, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте

Прозоров: первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, а не РДК

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киев подавал попытку вторжения в Белгородскую область в марте как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*, но на самом деле первыми были профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, расследовавший мартовские события.
ВСУ в марте пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, как сообщали в Минобороны РФ, войска группировки ВС "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ все попытки пресекли, атаки украинских подразделений были отражены. В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен. Как сообщал занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire, вертолет Ми-8.
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"Первыми входили на нашу территорию ССО украинские и "Интернациональный легион", то есть подразделение из числа иностранцев. Они должны были обеспечить такой плацдарм, куда потом ровными колоннами бронетехника под флагами РДК* и ЛСР* должны были зайти. Но наши, получается, авангард впустили, а когда пошли основные силы, то их встретили так, что большая часть даже до границы не смогла дойти несколько сот метров", - сказал Прозоров.
Он отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, российское командование знало о планируемом вторжении и готовилось. "И встретили их очень-очень знатно. То есть потери понесли там колоссальные", - отметил собеседник агентства.
Со ссылкой на очевидцев он рассказал, что дорога от границы до церкви в селе Козинки была буквально усеяна десятками тел нападавших.
По его словам, украинские пленные говорят, что "это была просто бойня". "Потому что летело в них все, наши ждали и перебили их массу", - рассказал Прозоров.
* Террористические организации, запрещенные на территории России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелгородская областьВасилий ПрозоровСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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