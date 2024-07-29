https://ria.ru/20240729/naemniki-1962586515.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте

Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте - РИА Новости, 29.07.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал, кто атаковал Белгородскую область в марте

Киев подавал попытку вторжения в Белгородскую область в марте как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*, но на самом деле... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:21

2024-07-29T03:21

2024-07-29T03:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

белгородская область

василий прозоров

сергей шойгу

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киев подавал попытку вторжения в Белгородскую область в марте как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*, но на самом деле первыми были профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, расследовавший мартовские события. ВСУ в марте пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, как сообщали в Минобороны РФ, войска группировки ВС "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ все попытки пресекли, атаки украинских подразделений были отражены. В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен. Как сообщал занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 БМП Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire, вертолет Ми-8. "Первыми входили на нашу территорию ССО украинские и "Интернациональный легион", то есть подразделение из числа иностранцев. Они должны были обеспечить такой плацдарм, куда потом ровными колоннами бронетехника под флагами РДК* и ЛСР* должны были зайти. Но наши, получается, авангард впустили, а когда пошли основные силы, то их встретили так, что большая часть даже до границы не смогла дойти несколько сот метров", - сказал Прозоров. Он отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, российское командование знало о планируемом вторжении и готовилось. "И встретили их очень-очень знатно. То есть потери понесли там колоссальные", - отметил собеседник агентства. Со ссылкой на очевидцев он рассказал, что дорога от границы до церкви в селе Козинки была буквально усеяна десятками тел нападавших. По его словам, украинские пленные говорят, что "это была просто бойня". "Потому что летело в них все, наши ждали и перебили их массу", - рассказал Прозоров.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html

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киев

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россия, киев, белгородская область, василий прозоров, сергей шойгу, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность