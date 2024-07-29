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В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами - РИА Новости, 29.07.2024
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19:29 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/muzhchina-1962786205.html
В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами
В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами - РИА Новости, 29.07.2024
В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами
Полиция задержала жителя Татарстана, которому предъявлено обвинение после массового ДТП с восемью автомобилями в Ульяновской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:29
2024-07-29T19:29
происшествия
россия
ульяновская область
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала жителя Татарстана, которому предъявлено обвинение после массового ДТП с восемью автомобилями в Ульяновской области, сообщили журналистам в УМВД России по региону. Полиция установила, что 28 июля около 10.15 мск в Цильнинском районе около села Верхние Тимерсяны на федеральной дороге А-151 "Цивильск-Ульяновск" произошла авария с восьмью автомобилями. Житель Татарстана за рулем большегруза Man не справился с управлением и наехал на стоящий на красный сигнал светофора автомобиль Lexus. От удара иномарка наехала на впереди стоящую Toyota Land Cruiser 300 и далее по цепочке на автомобили: Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta, Datsun, Nissan Almera и фуру Scania. В результате аварии в больницу доставили 11 человек, включая трех детей от 2 до 5 лет. От полученных травм пассажирка из Lexus 1959 года рождения скончалась в медучреждении. Следователи предъявили жителю Татарстана обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). "Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Следователи следственного управления УМВД России по Ульяновской области будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального УМВД.
https://ria.ru/20240729/novgorod-1962611488.html
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происшествия, россия, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновская область
В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами

В Ульяновской области задержали мужчину, обвиняемого в ДТП с восемью машинами

© Фото : УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП в Цильнинском районе Ульяновской области
На месте ДТП в Цильнинском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : УМВД России по Ульяновской области
На месте ДТП в Цильнинском районе Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала жителя Татарстана, которому предъявлено обвинение после массового ДТП с восемью автомобилями в Ульяновской области, сообщили журналистам в УМВД России по региону.
Полиция установила, что 28 июля около 10.15 мск в Цильнинском районе около села Верхние Тимерсяны на федеральной дороге А-151 "Цивильск-Ульяновск" произошла авария с восьмью автомобилями. Житель Татарстана за рулем большегруза Man не справился с управлением и наехал на стоящий на красный сигнал светофора автомобиль Lexus.
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Вчера, 09:35
От удара иномарка наехала на впереди стоящую Toyota Land Cruiser 300 и далее по цепочке на автомобили: Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta, Datsun, Nissan Almera и фуру Scania.
В результате аварии в больницу доставили 11 человек, включая трех детей от 2 до 5 лет. От полученных травм пассажирка из Lexus 1959 года рождения скончалась в медучреждении.
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Следователи предъявили жителю Татарстана обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Следователи следственного управления УМВД России по Ульяновской области будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального УМВД.
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