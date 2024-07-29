https://ria.ru/20240729/muzhchina-1962786205.html

В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами

В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами - РИА Новости, 29.07.2024

В Ульяновской области задержали виновника ДТП с восемью машинами

Полиция задержала жителя Татарстана, которому предъявлено обвинение после массового ДТП с восемью автомобилями в Ульяновской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:29

2024-07-29T19:29

2024-07-29T19:29

происшествия

россия

ульяновская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962785832_0:320:1071:922_1920x0_80_0_0_febd99b1f189637f4b71d7e98b414a35.jpg

САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала жителя Татарстана, которому предъявлено обвинение после массового ДТП с восемью автомобилями в Ульяновской области, сообщили журналистам в УМВД России по региону. Полиция установила, что 28 июля около 10.15 мск в Цильнинском районе около села Верхние Тимерсяны на федеральной дороге А-151 "Цивильск-Ульяновск" произошла авария с восьмью автомобилями. Житель Татарстана за рулем большегруза Man не справился с управлением и наехал на стоящий на красный сигнал светофора автомобиль Lexus. От удара иномарка наехала на впереди стоящую Toyota Land Cruiser 300 и далее по цепочке на автомобили: Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta, Datsun, Nissan Almera и фуру Scania. В результате аварии в больницу доставили 11 человек, включая трех детей от 2 до 5 лет. От полученных травм пассажирка из Lexus 1959 года рождения скончалась в медучреждении. Следователи предъявили жителю Татарстана обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). "Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Следователи следственного управления УМВД России по Ульяновской области будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального УМВД.

https://ria.ru/20240729/novgorod-1962611488.html

https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html

https://ria.ru/20240713/avariya-1959488393.html

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ульяновская область