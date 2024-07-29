https://ria.ru/20240729/moskva-1964457956.html

В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков

В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков - РИА Новости, 06.08.2024

В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков

За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского... РИА Новости, 06.08.2024

2024-07-29T11:58

2024-07-29T11:58

2024-08-06T16:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

новомосковский административный округ

тинао

экология в россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные наблюдались на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сегодня сохранится и в дневные часы, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - сказано в сообщении. Городские службы призвали жителей Москвы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240626/pogoda-1955641735.html

москва

новомосковский административный округ

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, новомосковский административный округ, тинао, экология в россии