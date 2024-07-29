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В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков - РИА Новости, 06.08.2024
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11:58 29.07.2024 (обновлено: 16:09 06.08.2024)
https://ria.ru/20240729/moskva-1964457956.html
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков - РИА Новости, 06.08.2024
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков
За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-29T11:58
2024-08-06T16:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новомосковский административный округ
тинао
экология в россии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные наблюдались на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сегодня сохранится и в дневные часы, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - сказано в сообщении. Городские службы призвали жителей Москвы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва
новомосковский административный округ
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москва, новомосковский административный округ, тинао, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Экология в России

В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные наблюдались на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сегодня сохранится и в дневные часы, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - сказано в сообщении.
Городские службы призвали жителей Москвы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовомосковский административный округТиНАОЭкология в России
 
 
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