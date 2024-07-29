https://ria.ru/20240729/moskva-1964457956.html
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков - РИА Новости, 06.08.2024
В некоторых районах Москвы за ночь выпало до 18 миллиметров осадков
За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-29T11:58
2024-07-29T11:58
2024-08-06T16:09
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За прошедшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные были на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За прошедшую ночь в отдельных районах столицы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные наблюдались на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сегодня сохранится и в дневные часы, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - сказано в сообщении. Городские службы призвали жителей Москвы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240626/pogoda-1955641735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новомосковский административный округ, тинао, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Экология в России