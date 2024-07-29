https://ria.ru/20240729/moskva-1962758467.html

В Москве опечатали центр ухода за детьми из-за санитарных нарушений

В Москве опечатали центр ухода за детьми из-за санитарных нарушений - РИА Новости, 29.07.2024

В Москве опечатали центр ухода за детьми из-за санитарных нарушений

Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало центр ухода и присмотра за детьми "Космо Кидс" из-за нарушений санитарного законодательства, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:34

2024-07-29T17:34

2024-07-29T17:34

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало центр ухода и присмотра за детьми "Космо Кидс" из-за нарушений санитарного законодательства, сообщается в Telegram-канале ведомства. "На основании поступившей информации о случае энтеровирусной инфекции у ребенка, посещающего центр ухода и присмотра для детей "Космо Кидс", ИП Захарова Наталья Алексеевна, расположенного по адресу: Березовая Аллея, д. 17, к.1, 15 июля 2024 года специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидемиологическое расследование… Предприятие опечатано", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: в холодильнике для хранения суточных проб находилась пищевая продукция без маркировки и документов; на упаковке питьевой воды отсутствует маркировка, подтверждающая происхождение питьевой воды; на кухонной посуде, инвентаре отсутствует маркировка по назначению; не проводится бракераж готовой продукции; не обеспечено проведение утреннего фильтра детей, а также бесконтактная термометрия; нарушается температурный режим в группе; чистое белье не хранится в отдельном помещении; рабочие растворы дезинфицирующих средств готовятся не в соответствии с инструкцией по применению. "Вышеперечисленные нарушения могут служить возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, отравлений и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан", - уточняется в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что 24 июля решением Останкинского районного суда города Москвы деятельность центра ухода и присмотра за детьми "Космо Кидс" приостановлена на 30 суток.

https://ria.ru/20240729/lager-1962665869.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)