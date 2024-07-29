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В Москве арестовали мужчину, вырвавшего младенца из рук матери
В Москве арестовали мужчину, вырвавшего младенца из рук матери - РИА Новости, 29.07.2024
В Москве арестовали мужчину, вырвавшего младенца из рук матери
Кузьминский суд Москвы арестовал мужчину, вырвавшего младенца из рук матери, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:10
2024-07-29T12:10
2024-07-29T12:10
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал мужчину, вырвавшего младенца из рук матери, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кириченко Алексея Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - сказали в суде. Там уточнили, что срок ареста установлен до 24 сентября. Как сообщили ранее в МВД, обвиняемый сначала выхватил четырехмесячную девочку из коляски, но за ним погнался неравнодушный прохожий. Тогда он бросил ребенка на землю и скрылся. Однако чуть позже он вернулся, выхватил малышку из рук матери и попытался скрыться. На крики женщины отреагировал проезжавший мимо курьер на велосипеде, он стал преследовать похитителя ребенка. Тот снова бросил малышку на землю и скрылся. Полицейские задержали подозреваемого в лесополосе, расположенной вблизи МКАД, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения. Девочка вместе с мамой была госпитализирована нарядом скорой помощи в одно из медучреждений столицы с множественными телесными повреждениями, уточнили в МВД. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, находился под воздействием наркотиков.
https://ria.ru/20240725/mvd-1961943560.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину, вырвавшего младенца из рук матери
Кузьминский суд арестовал мужчину, вырвавшего ребенка из рук матери в Москве
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал мужчину, вырвавшего младенца из рук матери, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кириченко Алексея Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека)", - сказали в суде.
Там уточнили, что срок ареста установлен до 24 сентября.
Как сообщили ранее в МВД, обвиняемый сначала выхватил четырехмесячную девочку из коляски, но за ним погнался неравнодушный прохожий. Тогда он бросил ребенка на землю и скрылся. Однако чуть позже он вернулся, выхватил малышку из рук матери и попытался скрыться. На крики женщины отреагировал проезжавший мимо курьер на велосипеде, он стал преследовать похитителя ребенка. Тот снова бросил малышку на землю и скрылся. Полицейские задержали подозреваемого в лесополосе, расположенной вблизи МКАД, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения.
Девочка вместе с мамой была госпитализирована нарядом скорой помощи в одно из медучреждений столицы с множественными телесными повреждениями, уточнили в МВД.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, находился под воздействием наркотиков.