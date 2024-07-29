https://ria.ru/20240729/moskva-1962638011.html

В Москве начался первый в России конкурс инновационных решений для авиации

В Москве начался первый в России конкурс инновационных решений для авиации - РИА Новости, 29.07.2024

В Москве начался первый в России конкурс инновационных решений для авиации

Первый в России технологический конкурс инновационных решений для авиации "АвиаТех" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:54

2024-07-29T11:54

2024-07-29T11:54

экономика

технологии

россия

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый в России технологический конкурс инновационных решений для авиации "АвиаТех" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Начался первый в России технологический конкурс инновационных решений для авиации... Открылся прием заявок на технологический конкурс "АвиаТех". К участию приглашают разработчиков со всей России, которые создают инновации для авиационной отрасли. Представить можно как готовый продукт, так и его прототип, а затем в процессе доработать его", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что заявки принимаются до 1 сентября, экспертный отбор продлится до 6 сентября. Итоги подведут 11 октября в формате демодня, в рамках которого партнеры конкурса выберут более 10 инновационных решений. В результате лучшие технологические компании получат возможность провести пилотные испытания своего продукта, внедрить его в инфраструктуру ведущих игроков авиаотрасли и городскую среду, а также привлечь инвестиции партнеров.

https://ria.ru/20240710/nauka-1958535952.html

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экономика, технологии, россия, москва