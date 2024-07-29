https://ria.ru/20240729/moskva-1962573398.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы будет реализовано пять проектов КРТ

Ефимов: на юго-востоке Москвы будет реализовано пять проектов КРТ - РИА Новости, 29.07.2024

Ефимов: на юго-востоке Москвы будет реализовано пять проектов КРТ

На юго-востоке Москвы будет реализовано пять проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 75 гектаров, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:06

2024-07-29T09:06

2024-07-29T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg

МОСКВА, 29 июля — РИА Новости. На юго-востоке Москвы будет реализовано пять проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 75 гектаров, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что инвестиции в проекты достигнут 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано более 14 тысяч рабочих мест.Участки расположены в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что крупнейшей площадкой для реализации КРТ - почти 40 гектаров - на юго-востоке является часть бывшей промзоны “Южный порт” в районе Печатники. Согласно проекту, там будет возведен городской квартал: более миллиона квадратных метров жилья, 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости, в том числе образовательный комплекс для более 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов, а также будет обустроена набережная.

https://ria.ru/20240728/arenda-1962369058.html

https://ria.ru/20240728/moskva-1962366598.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы