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В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников - РИА Новости, 29.07.2024
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02:17 29.07.2024 (обновлено: 05:00 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/moshennichestvo-1962584428.html
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников - РИА Новости, 29.07.2024
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников
Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T02:17
2024-07-29T05:00
технологии
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общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о "выгодных" сделках и призах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что еще один признак — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации. "Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: "Назовите ваш пароль от банковского аккаунта" или "Продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне" — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности", - рассказал Немкин. Также насторожить должны предложения о "выгодных" сделках и призах. По словам депутата, мошенники часто используют фразы вроде: "Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог", или "Мы предлагаем вам кредит с невероятно низкими процентами, просто подтвердите свои данные". "Четвертый признак — необычные способы оплаты или перевода денег. Если звонящий говорит что-то вроде: "Вам нужно перевести деньги через Western Union" или "Купите подарочные карты и продиктуйте нам их коды", это также указывает на мошенничество. Настоящие компании и учреждения не будут просить вас использовать такие методы оплаты. Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег", - отметил депутат. По словам депутата, насторожить должна и ненормативная или сбивчивая речь, а также использование технических терминов. Мошенники могут пытаться запутать сложными техническими терминами или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций. "Фразы типа: "Мы обновляем вашу безопасность, поэтому нужен ваш IP-адрес и MAC-адрес" или "Ваш аккаунт подвергся компрометации, немедленно продиктуйте нам код подтверждения, который придет на ваш телефон", должны вызывать подозрение. Всегда полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам", - заключил он.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
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технологии, госдума рф, общество, россия
Технологии, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

Депутат Немкин назвал фразы, создающие чувство паники, признаком мошенничества

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о "выгодных" сделках и призах, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", - сказал он РИА Новости.
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Он отметил, что еще один признак — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации. "Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: "Назовите ваш пароль от банковского аккаунта" или "Продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне" — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности", - рассказал Немкин.
Также насторожить должны предложения о "выгодных" сделках и призах. По словам депутата, мошенники часто используют фразы вроде: "Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог", или "Мы предлагаем вам кредит с невероятно низкими процентами, просто подтвердите свои данные".
"Четвертый признак — необычные способы оплаты или перевода денег. Если звонящий говорит что-то вроде: "Вам нужно перевести деньги через Western Union" или "Купите подарочные карты и продиктуйте нам их коды", это также указывает на мошенничество. Настоящие компании и учреждения не будут просить вас использовать такие методы оплаты. Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег", - отметил депутат.
По словам депутата, насторожить должна и ненормативная или сбивчивая речь, а также использование технических терминов. Мошенники могут пытаться запутать сложными техническими терминами или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций.
"Фразы типа: "Мы обновляем вашу безопасность, поэтому нужен ваш IP-адрес и MAC-адрес" или "Ваш аккаунт подвергся компрометации, немедленно продиктуйте нам код подтверждения, который придет на ваш телефон", должны вызывать подозрение. Всегда полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам", - заключил он.
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