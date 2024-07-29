https://ria.ru/20240729/moschnosti-1962731863.html

Мощности для хранения сельхозкультур наращивают в Липецкой области

Мощности для хранения сельхозкультур наращивают в Липецкой области - РИА Новости, 29.07.2024

Мощности для хранения сельхозкультур наращивают в Липецкой области

В Измалковском округе Липецкой области реализованы два инвестпроекта по увеличению мощностей для хранения зерна и масличных культур; общий объем единовременного РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:24

2024-07-29T16:24

2024-07-29T16:48

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 июл — РИА Новости. В Измалковском округе Липецкой области реализованы два инвестпроекта по увеличению мощностей для хранения зерна и масличных культур; общий объем единовременного хранения сельхозпродукции в округе теперь составляет более 150 тысяч тонн, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в рамках одного из проектов модернизировали Измалковский элеватор, увеличив его мощности для хранения до 75 тысяч тонн. Общий объем инвестиции составил 700 миллионов рублей. Из них на благоустройство территории направлено 50 миллионов рублей, созданы новые рабочие места. Второй проект в настоящее время реализуется одним из предприятий Липецкой области, отметил Артамонов. Оно строит элеваторный комплекс мощностью 40 тысяч тонн. С вводом в эксплуатацию этого элеватора и с учетом уже действующих, мощности единовременного хранения сельскохозяйственных культур в Измалковском округе превысят 150 тысяч тонн. "Наши аграрии постоянно наращивают производство сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны. На этом фоне строительство новых мощностей для складирования и хранения зерна очень своевременно", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов