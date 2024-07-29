https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии

Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 29.07.2024

Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии

Власти Молдавии "вытирают ноги" о конституцию республики, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, выразив уверенность в том, что скоро появится новый президент,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:15

2024-07-29T11:15

2024-07-29T11:15

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии "вытирают ноги" о конституцию республики, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, выразив уверенность в том, что скоро появится новый президент, действующий в рамках основного закона страны. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона. Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Митингующие скандировали "Победа" и призывали власти подать в отставку. "Не могу поздравить с Днем Конституции президента и правительство, как и депутатов от ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Потому что, к сожалению, сегодня о конституцию вытирают ноги. Я уверена, что совсем скоро будет новый президент, который будет действовать исключительно в рамках конституции. С праздником всех нас, чтобы мы имели действительно достойного, народного президента, правительство, а уже через год депутатов парламентов, которые будут работать для людей", - сказала Гуцул перед собравшимися. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул