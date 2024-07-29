Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии - РИА Новости, 29.07.2024
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии
Власти Молдавии "вытирают ноги" о конституцию республики, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, выразив уверенность в том, что скоро появится новый президент,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:15
2024-07-29T11:15
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951779737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5a35011dcbf03babb4b12f14621ebfa.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии "вытирают ноги" о конституцию республики, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, выразив уверенность в том, что скоро появится новый президент, действующий в рамках основного закона страны. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона. Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Митингующие скандировали "Победа" и призывали власти подать в отставку. "Не могу поздравить с Днем Конституции президента и правительство, как и депутатов от ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Потому что, к сожалению, сегодня о конституцию вытирают ноги. Я уверена, что совсем скоро будет новый президент, который будет действовать исключительно в рамках конституции. С праздником всех нас, чтобы мы имели действительно достойного, народного президента, правительство, а уже через год депутатов парламентов, которые будут работать для людей", - сказала Гуцул перед собравшимися. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951779737_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecdba62697021fcef08134cfe4521729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии вытирают ноги о конституцию республики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии "вытирают ноги" о конституцию республики, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, выразив уверенность в том, что скоро появится новый президент, действующий в рамках основного закона страны.
Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Митингующие скандировали "Победа" и призывали власти подать в отставку.
"Не могу поздравить с Днем Конституции президента и правительство, как и депутатов от ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Потому что, к сожалению, сегодня о конституцию вытирают ноги. Я уверена, что совсем скоро будет новый президент, который будет действовать исключительно в рамках конституции. С праздником всех нас, чтобы мы имели действительно достойного, народного президента, правительство, а уже через год депутатов парламентов, которые будут работать для людей", - сказала Гуцул перед собравшимися.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала