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Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 29.07.2024
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16:55 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
Депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер заявила, что власти страны оказывают моральное давление на оппозицию с помощью судов. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:55
2024-07-29T16:55
в мире
молдавия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер заявила, что власти страны оказывают моральное давление на оппозицию с помощью судов. В понедельник прошло очередное заседание суда, в рамках которого Таубер обвиняют в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". "Это дело - большое давление. Ясно желание властей и судебной инстанции и давить оппозицию морально, и нарушать возможность нашего участия в избирательной кампании на президентских выборах и на референдуме. Мы никогда ничего не нарушали, мы действовали в соответствии с законом", - заявила Таубер журналистам. По ее словам, заседания судов проходят дважды в неделю, в эти дни она не может заниматься основной работой. Таубер добавила, что расписание судебных заседаний уже составлено вплоть до декабря. Партия "Шор" была признана неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Возрождение
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии

Таубер: в Молдавии с помощью судов оказывают моральное давление на оппозицию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер заявила, что власти страны оказывают моральное давление на оппозицию с помощью судов.
В понедельник прошло очередное заседание суда, в рамках которого Таубер обвиняют в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор".
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"Это дело - большое давление. Ясно желание властей и судебной инстанции и давить оппозицию морально, и нарушать возможность нашего участия в избирательной кампании на президентских выборах и на референдуме. Мы никогда ничего не нарушали, мы действовали в соответствии с законом", - заявила Таубер журналистам.
По ее словам, заседания судов проходят дважды в неделю, в эти дни она не может заниматься основной работой. Таубер добавила, что расписание судебных заседаний уже составлено вплоть до декабря.
Партия "Шор" была признана неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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