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Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург" - РИА Новости, 29.07.2024
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"
Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:36
2024-07-29T11:36
2024-07-29T11:36
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, комментируя проект сооружения первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали. Глава кабмина РФ добавил, что эти средства пойдут на "организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"
Мишустин: в проект ВСМ "Москва-Петербург" вложат более двух триллионов рублей