Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург" - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/mishustin-1962637363.html
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург" - РИА Новости, 29.07.2024
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"
Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:36
2024-07-29T11:36
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_0:103:3022:1803_1920x0_80_0_0_a2f2890ce592f97ed899bc9d1791391c.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, комментируя проект сооружения первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали. Глава кабмина РФ добавил, что эти средства пойдут на "организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом".
https://ria.ru/20240606/vsm-1950898748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_203802a30adca1f3ee02aeeeb72ddf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"

Мишустин: в проект ВСМ "Москва-Петербург" вложат более двух триллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, комментируя проект сооружения первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Глава кабмина РФ добавил, что эти средства пойдут на "организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом".
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ
6 июня, 10:03
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала