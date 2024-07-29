https://ria.ru/20240729/mishustin-1962637363.html

Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"

Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург" - РИА Новости, 29.07.2024

Мишустин оценил объем инвестиций в проект ВСМ "Москва-Петербург"

Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:36

2024-07-29T11:36

2024-07-29T11:36

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург" оценивается более чем в два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Общий объем инвестиций оценивается в сумму более двух триллионов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, комментируя проект сооружения первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали. Глава кабмина РФ добавил, что эти средства пойдут на "организацию необходимой инфраструктуры, поставку высокоскоростных поездов, создание систем управления подвижным составом".

https://ria.ru/20240606/vsm-1950898748.html

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экономика, россия, михаил мишустин