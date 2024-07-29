https://ria.ru/20240729/minoborony-1962690410.html

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак противника

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак противника - РИА Новости, 29.07.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак противника

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе Bradley... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:09

2024-07-29T14:09

2024-07-29T14:22

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе Bradley производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-йтанковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики."За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.

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вооруженные силы украины, россия, сша