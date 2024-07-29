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Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе - РИА Новости, 29.07.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/matpomosch-1962717378.html
Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе
Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе - РИА Новости, 29.07.2024
Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе
Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:44
2024-07-29T15:44
калужская область
владислав шапша
калужская область
социальные выплаты
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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Уже с 1 августа начнем предоставлять новую региональную меру соцподдержки для многодетных семей. Ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Вне зависимости от имущественного статуса семьи… Деньги выделили немалые. У нас порядка 24 тысяч многодетных семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки", – написал Шапша в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в понедельник на еженедельном совещании дал поручение коллегам проинформировать жителей о порядке получения выплаты и подготовить доклад по итогам этой работы. Решение о новой мере соцподдержки правительство области совместно с областными депутатами приняло в мае, напомнил Владислав Шапша. Тогда сообщалось, что многодетные семьи будут получать ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для приобретения школьной и спортивной формы. Также ученики 5-11 классов из таких семей будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, младшие школьники его уже получают, сообщал губернатор в мае.
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калужская область, владислав шапша, социальные выплаты
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Социальные выплаты

Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Уже с 1 августа начнем предоставлять новую региональную меру соцподдержки для многодетных семей. Ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Вне зависимости от имущественного статуса семьи… Деньги выделили немалые. У нас порядка 24 тысяч многодетных семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки", – написал Шапша в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в понедельник на еженедельном совещании дал поручение коллегам проинформировать жителей о порядке получения выплаты и подготовить доклад по итогам этой работы.
Решение о новой мере соцподдержки правительство области совместно с областными депутатами приняло в мае, напомнил Владислав Шапша. Тогда сообщалось, что многодетные семьи будут получать ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для приобретения школьной и спортивной формы. Также ученики 5-11 классов из таких семей будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, младшие школьники его уже получают, сообщал губернатор в мае.
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