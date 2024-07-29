https://ria.ru/20240729/matpomosch-1962717378.html

Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе

Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе - РИА Новости, 29.07.2024

Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе

Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:44

2024-07-29T15:44

2024-07-29T15:44

калужская область

владислав шапша

калужская область

социальные выплаты

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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Уже с 1 августа начнем предоставлять новую региональную меру соцподдержки для многодетных семей. Ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Вне зависимости от имущественного статуса семьи… Деньги выделили немалые. У нас порядка 24 тысяч многодетных семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки", – написал Шапша в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в понедельник на еженедельном совещании дал поручение коллегам проинформировать жителей о порядке получения выплаты и подготовить доклад по итогам этой работы. Решение о новой мере соцподдержки правительство области совместно с областными депутатами приняло в мае, напомнил Владислав Шапша. Тогда сообщалось, что многодетные семьи будут получать ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для приобретения школьной и спортивной формы. Также ученики 5-11 классов из таких семей будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, младшие школьники его уже получают, сообщал губернатор в мае.

https://ria.ru/20240523/podderzhka-1947970943.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, социальные выплаты