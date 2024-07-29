Калужские многодетные семьи получат матпомощь для подготовки к школе
© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
© iStock.com / evgenyatamanenko
КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Многодетные семьи в Калужской области с 1 августа начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки его к школе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Уже с 1 августа начнем предоставлять новую региональную меру соцподдержки для многодетных семей. Ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы. Вне зависимости от имущественного статуса семьи… Деньги выделили немалые. У нас порядка 24 тысяч многодетных семей смогут воспользоваться этой мерой поддержки", – написал Шапша в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в понедельник на еженедельном совещании дал поручение коллегам проинформировать жителей о порядке получения выплаты и подготовить доклад по итогам этой работы.
Решение о новой мере соцподдержки правительство области совместно с областными депутатами приняло в мае, напомнил Владислав Шапша. Тогда сообщалось, что многодетные семьи будут получать ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для приобретения школьной и спортивной формы. Также ученики 5-11 классов из таких семей будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, младшие школьники его уже получают, сообщал губернатор в мае.