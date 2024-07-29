Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/mask-1962704856.html
СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа
СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа - РИА Новости, 29.07.2024
СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа
Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенного миллиардером и инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:48
2024-07-29T14:48
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенного миллиардером и инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать за экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post. По данным издания, в феврале Маск выступил в поддержку Трампа в особняке Пельтца, где были некоторые миллиардеры и ведущие политические стратеги. "Маск попросил присутствующих в помещении сказать своим друзьям, чтобы они голосовали за Трампа", - говорится в сообщении. Как отмечает источник газеты, предприниматель также был "взбешен" из-за позиций демократов по социальным вопросам. Ранее предприниматель назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма. Маск ранее заявлял, что демократы боятся экс-президента Дональда Трампа, поскольку он "не является марионеткой".
https://ria.ru/20240729/mask-1962598403.html
https://ria.ru/20240729/mask-1962586152.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа

WP: Маск в феврале призывал голосовать за Трампа в кругу других миллиардеров

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенного миллиардером и инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать за экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, в феврале Маск выступил в поддержку Трампа в особняке Пельтца, где были некоторые миллиардеры и ведущие политические стратеги.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США
Вчера, 07:43
"Маск попросил присутствующих в помещении сказать своим друзьям, чтобы они голосовали за Трампа", - говорится в сообщении.
Как отмечает источник газеты, предприниматель также был "взбешен" из-за позиций демократов по социальным вопросам.
Ранее предприниматель назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма. Маск ранее заявлял, что демократы боятся экс-президента Дональда Трампа, поскольку он "не является марионеткой".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
Вчера, 03:30
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала