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СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа

СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа - РИА Новости, 29.07.2024

СМИ: Маск просил миллиардеров призвать своих друзей голосовать за Трампа

Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенного миллиардером и инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:48

2024-07-29T14:48

2024-07-29T14:48

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на мероприятии, устроенного миллиардером и инвестором Нельсоном Пельтцем в феврале, просил других миллиардеров призвать своих друзей голосовать за экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post. По данным издания, в феврале Маск выступил в поддержку Трампа в особняке Пельтца, где были некоторые миллиардеры и ведущие политические стратеги. "Маск попросил присутствующих в помещении сказать своим друзьям, чтобы они голосовали за Трампа", - говорится в сообщении. Как отмечает источник газеты, предприниматель также был "взбешен" из-за позиций демократов по социальным вопросам. Ранее предприниматель назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма. Маск ранее заявлял, что демократы боятся экс-президента Дональда Трампа, поскольку он "не является марионеткой".

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024