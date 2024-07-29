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Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США - РИА Новости, 29.07.2024
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07:43 29.07.2024 (обновлено: 07:46 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/mask-1962598403.html
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США - РИА Новости, 29.07.2024
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что компания Google вмешивается в выборы президента США. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:43
2024-07-29T07:46
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
джо байден
google
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что компания Google вмешивается в выборы президента США. "У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск на своей странице, приложив скриншот, на котором видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой заявил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, google
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Google
Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США

Маск: Google может блокировать запросы, связанные с Трампом

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что компания Google вмешивается в выборы президента США.
"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск на своей странице, приложив скриншот, на котором видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой заявил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампДжо БайденGoogle
 
 
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