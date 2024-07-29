https://ria.ru/20240729/mask-1962598403.html

Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США

Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США - РИА Новости, 29.07.2024

Илон Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что компания Google вмешивается в выборы президента США. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:43

2024-07-29T07:43

2024-07-29T07:46

в мире

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илон маск

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джо байден

google

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил в соцсети X, что компания Google вмешивается в выборы президента США. "У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск на своей странице, приложив скриншот, на котором видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой заявил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, google