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Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город - РИА Новости, 29.07.2024
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15:31 29.07.2024 (обновлено: 16:21 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город - РИА Новости, 29.07.2024
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город
Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:31
2024-07-29T16:21
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 29 июл — РИА Новости. Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает сирийское гостелевидение."Жители оккупированных сирийских Голанских высот преградили путь главе оккупационного израильского правительства Биньямину Нетаньяху и пытаются помешать ему въехать в Мадждаль-Шамс, называя его фашистом и преступником", — говорится в сообщении.На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что демонстранты держат в руках плакаты с надписями "военный преступник" на английском и арабском языках. Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Тель-Авив возложил ответственность за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла". Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не оставит атаку без ответа.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Накануне утром ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по нескольким объектам шиитского движения в глубине и на юге Ливана. Как рассказал агентству военно-полевой источник, жертвами этой атаки стали два человека, еще четверо пострадали. Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962634948.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город

Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в Мадждаль-Шамс

© Соцсети Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео
 Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Соцсети
Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАИР, 29 июл — РИА Новости. Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает сирийское гостелевидение.
"Жители оккупированных сирийских Голанских высот преградили путь главе оккупационного израильского правительства Биньямину Нетаньяху и пытаются помешать ему въехать в Мадждаль-Шамс, называя его фашистом и преступником", — говорится в сообщении.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Израиль готовится к бою после удара по Голанским высотам, пишут СМИ
Вчера, 11:28

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также Четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что демонстранты держат в руках плакаты с надписями "военный преступник" на английском и арабском языках.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ
Вчера, 05:13
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Тель-Авив возложил ответственность за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла". Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не оставит атаку без ответа.
В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.
Накануне утром ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по нескольким объектам шиитского движения в глубине и на юге Ливана. Как рассказал агентству военно-полевой источник, жертвами этой атаки стали два человека, еще четверо пострадали.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем
28 июля, 21:57

Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем
28 июля, 21:57
 
В миреИзраильЛиванГоланские высотыБиньямин НетаньяхуООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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