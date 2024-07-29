Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в Мадждаль-Шамс
© Соцсети Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео
© Соцсети
Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео
КАИР, 29 июл — РИА Новости. Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает сирийское гостелевидение.
"Жители оккупированных сирийских Голанских высот преградили путь главе оккупационного израильского правительства Биньямину Нетаньяху и пытаются помешать ему въехать в Мадждаль-Шамс, называя его фашистом и преступником", — говорится в сообщении.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также Четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что демонстранты держат в руках плакаты с надписями "военный преступник" на английском и арабском языках.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Тель-Авив возложил ответственность за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла". Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не оставит атаку без ответа.
В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.
Накануне утром ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по нескольким объектам шиитского движения в глубине и на юге Ливана. Как рассказал агентству военно-полевой источник, жертвами этой атаки стали два человека, еще четверо пострадали.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.