https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html

Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город

Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город - РИА Новости, 29.07.2024

Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город

Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:31

2024-07-29T15:31

2024-07-29T16:21

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 29 июл — РИА Новости. Жители Голанских высот попытались помешать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху въехать в город Мадждаль-Шамс, подвергшийся ракетному удару, передает сирийское гостелевидение."Жители оккупированных сирийских Голанских высот преградили путь главе оккупационного израильского правительства Биньямину Нетаньяху и пытаются помешать ему въехать в Мадждаль-Шамс, называя его фашистом и преступником", — говорится в сообщении.На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что демонстранты держат в руках плакаты с надписями "военный преступник" на английском и арабском языках. Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Тель-Авив возложил ответственность за произошедшее на ливанское шиитское движение "Хезболла". Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не оставит атаку без ответа.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Накануне утром ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по нескольким объектам шиитского движения в глубине и на юге Ливана. Как рассказал агентству военно-полевой источник, жертвами этой атаки стали два человека, еще четверо пострадали. Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962634948.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962592747.html

https://ria.ru/20240728/konflikt-1962568577.html

https://ria.ru/20240728/konflikt-1962568577.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году