https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html

"Как ни пытались снести". В СФ отреагировали на победу Мадуро на выборах

"Как ни пытались снести". В СФ отреагировали на победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 29.07.2024

"Как ни пытались снести". В СФ отреагировали на победу Мадуро на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на очередных выборах главы государства, несмотря на попытки США снести его с политической арены страны, ожидаемо,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:57

2024-07-29T14:57

2024-07-29T14:57

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на очередных выборах главы государства, несмотря на попытки США снести его с политической арены страны, ожидаемо, победу Мадуро не признают и американские марионетки в Латинской Америке, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Президент России Владимир Путин в поздравлении Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ, сообщил ранее Кремль. "Николас Мадуро побеждает! После подсчета 80% протоколов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших", - отметил Джабаров. По его словам, это была нелегкая победа, если учесть, как против него ополчились США и их сателлиты, соратник легендарного Уго Чавеса набирает более половины голосов избирателей и уверенно идет к своему третьему президентскому сроку. "Как ни пытались американцы снести Мадуро с политической арены Венесуэлы, у них ничего не получилось. Кто сейчас вспоминает самозванца (Хуано) Гуайдо, которого Запад волевым решением назначил несколько лет назад "законным главой Венесуэлы"?" - написал сенатор. По мнению законодателя, есть объяснение и тому, почему не сработала экономическая блокада Каракаса путем отказа от поставок нефти из этой страны. "Без тяжелой венесуэльской нефти прекратилась работа всех американских НПЗ. Легкая техасская нефть без смешения с тяжелой венесуэльской практически непригодна", - пояснил он. Джабаров отметил, что власти в Каракасе не пророссийские, они провенесуэльские. "Николас Мадуро знает, какова цена дружбы с Вашингтоном, и уверенно стремится к установлению справедливых экономических отношений с Китаем, Россией, странами БРИКС", - добавил политик. А то, что победу Мадуро не признают американские марионетки в Латинской Америке - Аргентина, Чили, Коста-Рика и другие, - так это понятно, заявил сенатор. "Они все кормятся с рук Вашингтона и повторяют его оценки в отношении Венесуэлы", - написал он.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962598581.html

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венесуэла, россия, сша, николас мадуро, владимир джабаров, владимир путин, брикс, в мире