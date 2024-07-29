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В Карелии нашли еще двоих пропавших после размытия на Беломорканале
В Карелии нашли еще двоих пропавших после размытия на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии нашли еще двоих пропавших после размытия на Беломорканале
Еще двое пропавших без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии найдены живыми, сообщает республиканское... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:50
2024-07-29T10:50
2024-07-29T11:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Еще двое пропавших без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии найдены живыми, сообщает республиканское ГУМЧС."Найдено ещё двое людей - 1 взрослый и 1 ребёнок. Живы, спасатели передали их медицинским работникам", - говорится в сообщении.В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек.
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
В Карелии нашли еще двоих пропавших после размытия на Беломорканале
В Карелии еще два человека найдены живыми после размытия перемычки на ББК