https://ria.ru/20240729/livan-1962620782.html

Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник

Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024

Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник

Жертвами ударов израильских беспилотников по югу Ливана стали два человека, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:21

2024-07-29T10:21

2024-07-29T11:05

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 июл — РИА Новости. Жертвами ударов израильских беспилотников по югу Ливана стали два человека, сообщил РИА Новости полевой источник. "Израильский БПЛА запустил ракету по мотоциклу на трассе между деревнями Мейс аль-Джабаль и Шакра на юге Ливана. В результате удара погибли двое, пострадали еще двое человек, в том числе ребенок", — рассказал он.Также израильский БПЛА, по словам источника, нанес удар по автомобилю в деревне Шакра, в результате пострадали два человека. Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html

https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году