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Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024
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10:21 29.07.2024 (обновлено: 11:05 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/livan-1962620782.html
Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник
Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024
Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник
Жертвами ударов израильских беспилотников по югу Ливана стали два человека, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:21
2024-07-29T11:05
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 июл — РИА Новости. Жертвами ударов израильских беспилотников по югу Ливана стали два человека, сообщил РИА Новости полевой источник. &quot;Израильский БПЛА запустил ракету по мотоциклу на трассе между деревнями Мейс аль-Джабаль и Шакра на юге Ливана. В результате удара погибли двое, пострадали еще двое человек, в том числе ребенок&quot;, — рассказал он.Также израильский БПЛА, по словам источника, нанес удар по автомобилю в деревне Шакра, в результате пострадали два человека. Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жертвами ударов Израиля по югу Ливана стали два человека, сообщил источник

При ударах БПЛА по югу Ливана погибли два человека, четверо пострадали

© AFP 2024 / KAWNAT HAJUДым после израильского авиаудара по ливанской приграничной деревне на юге страны. 28 июля 2024
Дым после израильского авиаудара по ливанской приграничной деревне на юге страны. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AFP 2024 / KAWNAT HAJU
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 июл — РИА Новости. Жертвами ударов израильских беспилотников по югу Ливана стали два человека, сообщил РИА Новости полевой источник.
«

"Израильский БПЛА запустил ракету по мотоциклу на трассе между деревнями Мейс аль-Джабаль и Шакра на юге Ливана. В результате удара погибли двое, пострадали еще двое человек, в том числе ребенок", — рассказал он.

Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В США усомнились, что удар по Голанским высотам был нанесен намеренно
28 июля, 07:34
Также израильский БПЛА, по словам источника, нанес удар по автомобилю в деревне Шакра, в результате пострадали два человека.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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27 июля, 21:54
 
В миреИзраильЛиванГоланские высотыБиньямин НетаньяхуХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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