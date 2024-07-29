https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html

Инфекционист рассказал, как избежать лихорадки Западного Нила

Инфекционист рассказал, как избежать лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024

Инфекционист рассказал, как избежать лихорадки Западного Нила

Эпидемия опасной лихорадки Западного Нила не грозит жителям России, однако во избежание неприятностей со здоровьем стоит обрабатывать кожу репеллентами и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:25

2024-07-29T13:25

2024-07-29T13:25

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эпидемия опасной лихорадки Западного Нила не грозит жителям России, однако во избежание неприятностей со здоровьем стоит обрабатывать кожу репеллентами и избегать мест большого скопления комаров – прудов, заболоченных территорий, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Представитель управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщил РИА Новости в понедельник, что количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в республике увеличилось с четырех до шести, угрозы жизни нет. "Эпидемию, даже сколько-нибудь масштабную вспышку, ждать нет никакого смысла. Это все равно будут спорадические случаи. Но тем не менее, для того чтобы минимизировать риски заражения данным заболеванием, нужно максимально эффективно бороться с комарами, а еще лучше – избегать мест, где их много", - рассказал Поздняков. Он объяснил, что лихорадка Западного Нила – это заболевание, естественным резервуаром в природе которого являются дикие птицы. "Передается оно в основном через укусы комаров. Комар кусает инфицированную птицу, затем, являясь переносчиком, может передать это заболевание людям. От человека к человеку не передается", - уточнил врач. По его словам, большие эпидемические вспышки невозможны, потому что очень маловероятна ситуация, когда большое количество комаров одномоментно укусит большое количество инфицированных птиц и передаст заболевание большому количеству людей. "У 80% людей заболевание протекает в легкой форме, несмотря на то, что семейство флавивируса, к которому относятся вирусы лихорадки Западного Нила, является одним семейством, как и вирус клещевого энцефалита. Тем не менее, у 20% пациентов (традиционные группы риска – возраст, сопутствующая патология) лихорадка может протекать в тяжелой форме и даже привести к летальному исходу. Тяжелая форма и неблагоприятный исход связаны с поражением центральной нервной системы", - предупредил Поздняков.Он добавил, что основная симптоматика – это лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, иногда появление сыпи и увеличение лимфоузлов. "Если лихорадка становится чрезмерной, если появляется неврологическая симптоматика, светобоязнь, рвота, чувствительность к звукам, либо какие-то неврологические очаговые симптомы, это повод экстренно обратиться к врачу", - посоветовал эксперт. Врач также порекомендовал стараться избегать укусов комаров, использовать репелленты, защитную одежду и не посещать болотистые места. "Эндемичными зонами в России всегда были юг Волгоградской и Астраханской областей, но, в принципе, это заболевание может фиксироваться там, где есть комары и где есть птицы, которые прилетают на лето из Африки и других южных стран, потому что эндемичными районами является именно Африка", - заключил инфекционист.

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962625496.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество