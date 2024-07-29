https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962625496.html

В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024

В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

Количество зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:43

2024-07-29T10:43

2024-07-29T13:35

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. "В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила", — сказал он. В Республиканской клинической инфекционной больнице уточнили, что сейчас у них находятся пять человек, шестого уже выписали на амбулаторное лечение. Состояние заболевших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.Первые четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане 27 июля. Отмечалось, что все заболевшие — жители республики, они никуда не выезжали. После этого специалисты Роспотребнадзора провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров. Но вирус лихорадки Западного Нила они не обнаружили. Кроме того, от комаров обработали водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.Комары считаются основными переносчиками лихорадки Западного Нила, хотя источником инфекции могут быть и птицы. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

республика татарстан (татарстан)

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)