https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962625496.html
В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила
В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024
В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила
Количество зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:43
2024-07-29T10:43
2024-07-29T13:35
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КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. "В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила", — сказал он. В Республиканской клинической инфекционной больнице уточнили, что сейчас у них находятся пять человек, шестого уже выписали на амбулаторное лечение. Состояние заболевших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.Первые четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане 27 июля. Отмечалось, что все заболевшие — жители республики, они никуда не выезжали. После этого специалисты Роспотребнадзора провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров. Но вирус лихорадки Западного Нила они не обнаружили. Кроме того, от комаров обработали водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.Комары считаются основными переносчиками лихорадки Западного Нила, хотя источником инфекции могут быть и птицы. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила
В Татарстане число случаев лихорадки Западного Нила увеличилось до шести
КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
"В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила", — сказал он.
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречается в странах с жарким климатом — например, в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
В Республиканской клинической инфекционной больнице уточнили, что сейчас у них находятся пять человек, шестого уже выписали на амбулаторное лечение. Состояние заболевших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.
Первые четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане 27 июля. Отмечалось, что все заболевшие — жители республики, они никуда не выезжали.
После этого специалисты Роспотребнадзора провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров. Но вирус лихорадки Западного Нила они не обнаружили. Кроме того, от комаров обработали водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.
Комары считаются основными переносчиками лихорадки Западного Нила, хотя источником инфекции могут быть и птицы. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.