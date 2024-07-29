https://ria.ru/20240729/lechenie-1962598885.html

Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву

Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 29.07.2024

Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву

Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:57

2024-07-29T07:57

2024-07-29T07:57

происшествия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

роснефть

москва

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения ЯНАО. Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщало, что на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО произошло возгорание установки, пожар ликвидировали. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших было девять. СК региона возбудил уголовное дело после гибели рабочего, а Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии. Как уточняла пресс-служба окружного правительства, четверым рабочим госпитализация не потребовалось, они лечились амбулаторно. Еще четверых отвезли в Новоуренгойскую больницу: один человек находился в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. "Двух вчера перевезли в НИИ Склифосовского. По остальным – все так же", – сказала собеседница агентства. По ее словам, четыре человека продолжают амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html

https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html

москва

ямал

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происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, роснефть, москва, ямал