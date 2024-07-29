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Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 29.07.2024
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07:57 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/lechenie-1962598885.html
Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву
Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву - РИА Новости, 29.07.2024
Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву
Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:57
2024-07-29T07:57
происшествия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
роснефть
москва
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения ЯНАО. Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщало, что на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО произошло возгорание установки, пожар ликвидировали. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших было девять. СК региона возбудил уголовное дело после гибели рабочего, а Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии. Как уточняла пресс-служба окружного правительства, четверым рабочим госпитализация не потребовалось, они лечились амбулаторно. Еще четверых отвезли в Новоуренгойскую больницу: один человек находился в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. "Двух вчера перевезли в НИИ Склифосовского. По остальным – все так же", – сказала собеседница агентства. По ее словам, четыре человека продолжают амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html
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происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, роснефть, москва, ямал
Происшествия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Роснефть, Москва, Ямал
Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в Москву

Двух пострадавших при ЧП на Ямале отправили на лечение в НИИ Склифосовского

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения ЯНАО.
Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщало, что на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО произошло возгорание установки, пожар ликвидировали. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших было девять. СК региона возбудил уголовное дело после гибели рабочего, а Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Красноярском крае подросток погиб от удара током
Вчера, 05:54
Как уточняла пресс-служба окружного правительства, четверым рабочим госпитализация не потребовалось, они лечились амбулаторно. Еще четверых отвезли в Новоуренгойскую больницу: один человек находился в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.
"Двух вчера перевезли в НИИ Склифосовского. По остальным – все так же", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, четыре человека продолжают амбулаторное лечение.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке
28 июля, 17:04
 
ПроисшествияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоРоснефтьМоскваЯмал
 
 
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