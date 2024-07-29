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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 29.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 12,71 копейки, до 11,8567 рубля, курс доллара - на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:42
2024-07-29T17:42
2024-07-29T17:47
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 12,71 копейки, до 11,8567 рубля, курс доллара - на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля, евро - на 87,4 копейки, до 94,1381 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник — 11,86 рубля, доллара — 86,56, евро — 94,14