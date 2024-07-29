https://ria.ru/20240729/konkurs-1962650959.html

"Цифровая Россия" дала старт всероссийскому конкурсу для журналистов

"Цифровая Россия" дала старт всероссийскому конкурсу для журналистов - РИА Новости, 29.07.2024

"Цифровая Россия" дала старт всероссийскому конкурсу для журналистов

Стартовал всероссийский ежегодный конкурс "Цифровая журналистика 2024" для журналистов российских СМИ, освещающих темы информационных технологий. Об этом... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:23

2024-07-29T12:23

2024-07-29T12:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 июл – пресс-служба проекта "Цифровая Россия". Стартовал всероссийский ежегодный конкурс "Цифровая журналистика 2024" для журналистов российских СМИ, освещающих темы информационных технологий. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". "Мы приглашаем всех журналистов, работающих в федеральных и региональных СМИ, принять участие уже во втором конкурсе "Цифровая журналистика". Напомню, что жанр материала и его конкретную тему автор определяет самостоятельно. Главное, чтобы материалы и сюжеты были посвящены цифровым технологиям, кибербезопасности, инновационным трендам и телекоммуникациям, информационной политике и другим темам, связанным со сферой ИТ", – сказал федеральный координатор "Цифровой России", член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной старту конкурса. Россия сегодня занимает первое место в Европе и шестое – в мире по количеству пользователей интернета, причем более 98 миллионов человек пользуются интернетом каждый день. "Сейчас в цифру постепенно переходит все. Поэтому, очевидно, что журналистам нужно уметь быстро ориентироваться в большом потоке информации, анализировать постоянные технологические изменения и законодательство. И переводить все это с профессионального языка на понятный каждому пользователю", – отметил Немкин. Важно поддерживать и мотивировать тех, кто своим трудом вносит вклад в развитие цифровизации в нашей стране, для этого партийный проект "Цифровая Россия" и принял решение учредить этот конкурс, добавил депутат. По словам руководителя портала YOJO.ru, секретаря Союза журналистов России и доцента факультета журналистики МГУ Романа Серебряного, качественное освещение процессов внутри ИТ-отрасли – неотъемлемая часть цифровой трансформации экономики страны. Насыщенная ИТ-повестка помогает отрасли и государственным структурам оперативнее выявлять вызовы, возникающие в быстро меняющемся мире, и также оперативно на них отвечать, подчеркнул он. "Основную задачу конкурса мы видим в стимулировании интереса федеральных и региональных СМИ к всестороннему и объективному освещению вопросов цифровой трансформации и развития ИТ-отрасли в России, в повышении информированности наших граждан о том, как идет цифровизация и что каждый ее шаг значит для них", – пояснил Серебряный. Как уточнил Генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, работа журналистом в ИТ-сфере сегодня – трудная и ответственная. "События и явления, о которых сообщают СМИ и блогеры, сложны для восприятия рядового читателя. Доходчиво, коротко и, главное, верно объяснить ценность новой технологии или причину и суть вводимого регулирования – настоящее искусство. И отраслевые эксперты, и законодатели, как правило, открыты к диалогу и готовы дать комментарии, но далеко не всем журналистам, к сожалению, хватает профессионализма и настойчивости, чтобы докопаться до истины и корректно пересказать ее широкой аудитории. Так что "Цифровая журналистика" – это важнейший конкурс, где будут отмечены наиболее достойные представители профессии", – подчеркнул он. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку на официальном сайте "Цифровая журналистика 2024". В заявке необходимо указать персональную информацию, выбрать номинацию, в которой конкурсант желает принять участие, а также прикрепить активные ссылки на материалы, относящиеся к тематике выбранной номинации. Конкурс пройдет в девяти номинациях. Первая из них – "Лучший ИТ-новостник года". В ней организаторы ждут работы журналистов, чьи новостные эксклюзивы собрали наибольшее количество ссылок в СМИ по резонансным для ИТ-повестки темам. Вторая номинация – "Лучшая серия публикаций на ИТ-темы". На премию могут быть номинированы журналисты российских СМИ всех форматов, подготовившие и выпустившие серию публикаций по теме в сфере ИТ. Третья номинация "Лучший ИТ-подкаст" – новая для этого года, в ней определят авторов лучших подкастов на темы, связанные с ИТ. В четвертой номинации "Лучший аналитический ИТ-материал" организаторы конкурса ждут работы, которые оказались полезными для профильных ведомств и институтов развития, а также помогли сформировать основу для практической работы ИТ-специалистов. В пятой номинации "Лучшее ИТ-интервью" будут выбраны журналисты, чьи интервью получили наибольший резонанс. Еще одна номинация – "Лучший ИТ- телеграм-канал". В ней смогут принять участие авторы популярных телеграм-каналов. Седьмая номинация – "Лучшая ИТ- публикация для массового читателя". "Ожидаем, что в работах авторов сложные понятия будут изложены простым и ясным языком, а сама тема окажется актуальной даже для тех, кто далек от мира информтехнологий", – отметил Бырдин. Наконец, в седьмой номинации выберут лучший материал в сфере информационной безопасности, а в восьмой – лучшего регионального ИТ-журналиста. Участие в номинации могут принять журналисты региональных СМИ, чьи публикации вызвали резонанс как на региональном, так и на федеральном уровне. Еще один важный критерий – публикации участников помогли решить проблему, связанную с цифровой трансформацией региона. Как уточнил руководитель пресс-службы "Мастерской новых медиа" Сергей Леваненков, для определения победителей конкурсных номинаций собрана комиссия, ее возглавляет Антон Немкин. Леванков также рассказал о критериях оценки работ и ожиданиях от конкурса. "Члены комиссии будут проставлять баллы за каждую конкурсную работу, учитывая критерии оценки, а победителем в номинации станет участник, набравший наибольшее количество баллов. В критерии оценки входят: корректность и достоверность информации, актуальность темы материала; оригинальность изложения; социальная значимость материалов и многое другое. По опыту прошлого года нам бы хотелось видеть больше работ, которые не просто рассказывают аудитории о новостях в сфере развития технологий, а объясняют важность этой тематики и отрасли для россиян", – подчеркнул он. Помимо Антона Немкина, Романа Серебряного, Алексея Бырдина и Сергея Леваненкова, в конкурсную комиссию входят заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков, член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член Продюсерского совета АНО "ИРИ" Андрей Цыпер, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, директор по коммуникациям АНО "Цифровая экономика" Ксения Новосельцева, исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Екатерина Демкина, директор департамента разработки и поддержки цифровых сервисов АНО "Диалог" Владимир Киселев. Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 1 ноября 2024 года. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса до 15 ноября 2024 года, а награждение победителей состоится 1 декабря. "Цифровая Россия" запустила конкурс "Цифровая журналистика" в 2023 году в целях повышения осведомленности граждан о сферах цифровой трансформации и информационной безопасности. Участие в нем приняли более 2500 журналистов из разных регионов страны. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы