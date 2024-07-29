https://ria.ru/20240729/konflikt-1962806683.html

США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ

США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ

США активизировали дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по Бейруту и ключевой инфраструктуре Ливана в качестве ответа на обстрел Голанских... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:26

2024-07-29T22:26

2024-07-29T22:26

в мире

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США активизировали дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по Бейруту и ключевой инфраструктуре Ливана в качестве ответа на обстрел Голанских высот, при котором погибли люди, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Цель этой высокоскоростной дипломатии заключается в том, чтобы сдержать реакцию Израиля с помощью призыва не наносить удары по густонаселенному Бейруту, его южным пригородам, составляющим "сердце" движения "Хезболлах", или таким ключевым объектам инфраструктуры, как аэропорты и мосты", - передает агентство в понедельник со ссылкой на пять источников, среди которых чиновники из Ливана и Ирана, а также дипломаты с Ближнего Востока и из Европы. Пресс-служба скорой помощи Израиля 27 июля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это самую высокую цену, "такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром 28 июля армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html

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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году