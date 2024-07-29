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США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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22:26 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962806683.html
США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ
США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ
США активизировали дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по Бейруту и ключевой инфраструктуре Ливана в качестве ответа на обстрел Голанских... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:26
2024-07-29T22:26
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США активизировали дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по Бейруту и ключевой инфраструктуре Ливана в качестве ответа на обстрел Голанских высот, при котором погибли люди, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Цель этой высокоскоростной дипломатии заключается в том, чтобы сдержать реакцию Израиля с помощью призыва не наносить удары по густонаселенному Бейруту, его южным пригородам, составляющим "сердце" движения "Хезболлах", или таким ключевым объектам инфраструктуры, как аэропорты и мосты", - передает агентство в понедельник со ссылкой на пять источников, среди которых чиновники из Ливана и Ирана, а также дипломаты с Ближнего Востока и из Европы. Пресс-служба скорой помощи Израиля 27 июля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это самую высокую цену, "такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром 28 июля армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240729/madzhdal-shams-1962713369.html
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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США стремятся сдержать Израиль от ударов по Бейруту, пишут СМИ

Reuters: США стараются удержать Израиль от ударов по Бейруту и Ливану

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бейрут. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США активизировали дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от ударов по Бейруту и ключевой инфраструктуре Ливана в качестве ответа на обстрел Голанских высот, при котором погибли люди, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Цель этой высокоскоростной дипломатии заключается в том, чтобы сдержать реакцию Израиля с помощью призыва не наносить удары по густонаселенному Бейруту, его южным пригородам, составляющим "сердце" движения "Хезболлах", или таким ключевым объектам инфраструктуры, как аэропорты и мосты", - передает агентство в понедельник со ссылкой на пять источников, среди которых чиновники из Ливана и Ирана, а также дипломаты с Ближнего Востока и из Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Пресс-служба скорой помощи Израиля 27 июля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это самую высокую цену, "такую, какую оно еще не платило".
"Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром 28 июля армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
Жители Голанских высот во время акции протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Жители Голанских высот попытались помешать Нетаньяху въехать в город
Вчера, 15:31
 
В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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