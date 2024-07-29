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СК завел дело после поножовщины между цыганами в новосибирской электричке - РИА Новости, 29.07.2024
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19:59 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962790779.html
СК завел дело после поножовщины между цыганами в новосибирской электричке
СК завел дело после поножовщины между цыганами в новосибирской электричке - РИА Новости, 29.07.2024
СК завел дело после поножовщины между цыганами в новосибирской электричке
Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после конфликта с ранением ножом человека в электричке, сообщает в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:59
2024-07-29T19:59
происшествия
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после конфликта с ранением ножом человека в электричке, сообщает в понедельник Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале. Ранее в паблике "Типичное Болотное" соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили, что вечером 25 июля на станции Чахлово в электропоезд вошло около 30 цыган в нетрезвом виде, а через некоторое время один из них начал наносить другому беспорядочные удары ножом. По словам очевидицы, началась паника, а другим пассажирам, которые опасались за свою жизнь, пришлось держать двери между вагонами. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении следственного управления. По предварительным данным СК, в вагоне электропоезда "Новосибирск-Главный – Болотное" между двумя цыганами из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее одного удара ножом, причинив ему колото-резанную рану. "Мужчина задержан… Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве. Ранее по факту инцидента возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20240628/tsygane-1955952622.html
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происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после поножовщины между цыганами в новосибирской электричке

СК возбудил дело после конфликта цыган с ножом в электричке под Новосибирском

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после конфликта с ранением ножом человека в электричке, сообщает в понедельник Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале.
Ранее в паблике "Типичное Болотное" соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили, что вечером 25 июля на станции Чахлово в электропоезд вошло около 30 цыган в нетрезвом виде, а через некоторое время один из них начал наносить другому беспорядочные удары ножом. По словам очевидицы, началась паника, а другим пассажирам, которые опасались за свою жизнь, пришлось держать двери между вагонами.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении следственного управления.
По предварительным данным СК, в вагоне электропоезда "Новосибирск-Главный – Болотное" между двумя цыганами из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее одного удара ножом, причинив ему колото-резанную рану.
"Мужчина задержан… Ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.
Ранее по факту инцидента возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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