https://ria.ru/20240729/konflikt-1962634148.html

СМИ: конфликт КНДР и Южной Кореи обойдется в четыре триллиона долларов

СМИ: конфликт КНДР и Южной Кореи обойдется в четыре триллиона долларов - РИА Новости, 29.07.2024

СМИ: конфликт КНДР и Южной Кореи обойдется в четыре триллиона долларов

Полномасштабный вооруженный конфликт между КНДР и Южной Кореей в первый год после начала может обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов или 3,9%... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:24

2024-07-29T11:24

2024-07-29T11:24

южная корея

китай

сша

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полномасштабный вооруженный конфликт между КНДР и Южной Кореей в первый год после начала может обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов или 3,9% общемирового ВВП, передает агентство Блумберг со ссылкой на проведенный анализ. "Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП", - пишет агентство. В материале высказывается оценка, предрекающая Южной Корее падение ВВП на 37,5% в первый год конфликта; в то же время Китай потеряет 5%, США - 2,3%. Потери обоснованы неспособностью Южной Кореи в подобной ситуации обеспечить производство полупроводников и безопасность логистических путей для их доставки государствам-соседям. На сегодняшний день Южная Корея производит 41% чипов типа DRAM и 33% чипов типа NAND. При этом, как отмечает Блумберг, вероятность конфликта такого масштаба оценивается как "очень низкая", однако она не равна нулю. При этом, по мнению агентства, от гипотетического падения однопартийной системы в Северной Корее мировая экономика потеряет 0,5% ВВП; Южная Корея, в свою очередь столкнется с падением ВВП на 2,5%, Китай потеряет 0,5%, США - 0,4% . Основной проблемой при подобном сценарии станет контроль над ядерным оружием страны, который помимо корейских войск втянет в противостояние США и Китай.

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

https://ria.ru/20240724/shary-1961609003.html

южная корея

китай

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, китай, сша, кндр (северная корея)