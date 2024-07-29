Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:26 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/kompensatsija-1962732419.html
Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам
Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам - РИА Новости, 29.07.2024
Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:26
2024-07-29T16:26
нижегородская область
жилье
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
законодательное собрание нижегородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента Евгений Люлин назвал это решение "крайне важной инициативой", сообщает пресс-служба заксобрания. Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В текущем году эту меру поддержки смогут получить более 200 человек. Ежемесячная компенсация расходов за аренду жилого помещения предоставляется детям-сиротам в Нижегородской области с 2021 года. Мера поддержки распространяется на тех, кто при достижении 18-летнего возраста включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. "Законопроектом вводятся категории граждан из числа детей-сирот, для которых устанавливаются повышенные размеры компенсации. К ним будут относиться те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, или обучающиеся в сузе или в вузе, либо те, кто не менее шести месяцев осуществляют трудовую, предпринимательскую деятельность. Теперь размер компенсации таким нижегородцам увеличился с 8 тысяч рублей до 20 тысяч, в административных центрах муниципалитетов - с 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области выплату предлагается увеличить с 3 до 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области, увеличение коснется и граждан из числа детей-сирот, которые не подпадают под вновь вводимые категории. "При отсутствии перечисленных обстоятельств размер компенсации будет выплачиваться в зависимости от места проживания в размере 10 тысяч рублей для тех, кто проживает в Нижнем Новгороде, 7,5 тысячи рублей - жителям административных центров муниципалитетов и 4 тысячи рублей - тем, кто проживает в населенных пунктах. Очень своевременная и крайне важная инициатива", - отметил Люлин.
https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html
https://ria.ru/20240404/karta-1937866131.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , законодательное собрание нижегородской области
Нижегородская область, Жилье, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Законодательное Собрание Нижегородской области

Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента Евгений Люлин назвал это решение "крайне важной инициативой", сообщает пресс-служба заксобрания.
Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В текущем году эту меру поддержки смогут получить более 200 человек.
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным
13 декабря 2023, 15:38
Ежемесячная компенсация расходов за аренду жилого помещения предоставляется детям-сиротам в Нижегородской области с 2021 года. Мера поддержки распространяется на тех, кто при достижении 18-летнего возраста включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.
«
"Законопроектом вводятся категории граждан из числа детей-сирот, для которых устанавливаются повышенные размеры компенсации. К ним будут относиться те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, или обучающиеся в сузе или в вузе, либо те, кто не менее шести месяцев осуществляют трудовую, предпринимательскую деятельность. Теперь размер компенсации таким нижегородцам увеличился с 8 тысяч рублей до 20 тысяч, в административных центрах муниципалитетов - с 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области выплату предлагается увеличить с 3 до 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области, увеличение коснется и граждан из числа детей-сирот, которые не подпадают под вновь вводимые категории.
"При отсутствии перечисленных обстоятельств размер компенсации будет выплачиваться в зависимости от места проживания в размере 10 тысяч рублей для тех, кто проживает в Нижнем Новгороде, 7,5 тысячи рублей - жителям административных центров муниципалитетов и 4 тысячи рублей - тем, кто проживает в населенных пунктах. Очень своевременная и крайне важная инициатива", - отметил Люлин.
Мост через Оку в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области
4 апреля, 17:39
 
Нижегородская областьЖильеНижегородская областьНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Законодательное Собрание Нижегородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала