Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента Евгений Люлин назвал это решение "крайне важной инициативой", сообщает пресс-служба заксобрания.
Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В текущем году эту меру поддержки смогут получить более 200 человек.
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Ежемесячная компенсация расходов за аренду жилого помещения предоставляется детям-сиротам в Нижегородской области с 2021 года. Мера поддержки распространяется на тех, кто при достижении 18-летнего возраста включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.
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"Законопроектом вводятся категории граждан из числа детей-сирот, для которых устанавливаются повышенные размеры компенсации. К ним будут относиться те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, или обучающиеся в сузе или в вузе, либо те, кто не менее шести месяцев осуществляют трудовую, предпринимательскую деятельность. Теперь размер компенсации таким нижегородцам увеличился с 8 тысяч рублей до 20 тысяч, в административных центрах муниципалитетов - с 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области выплату предлагается увеличить с 3 до 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области, увеличение коснется и граждан из числа детей-сирот, которые не подпадают под вновь вводимые категории.
"При отсутствии перечисленных обстоятельств размер компенсации будет выплачиваться в зависимости от места проживания в размере 10 тысяч рублей для тех, кто проживает в Нижнем Новгороде, 7,5 тысячи рублей - жителям административных центров муниципалитетов и 4 тысячи рублей - тем, кто проживает в населенных пунктах. Очень своевременная и крайне важная инициатива", - отметил Люлин.
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