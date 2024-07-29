https://ria.ru/20240729/kompensatsija-1962732419.html

Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам

Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам - РИА Новости, 29.07.2024

Нижегородские парламентарии увеличили компенсацию за аренду жилья сиротам

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:26

2024-07-29T16:26

2024-07-29T16:26

нижегородская область

жилье

нижегородская область

нижний новгород

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

законодательное собрание нижегородской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, спикер регионального парламента Евгений Люлин назвал это решение "крайне важной инициативой", сообщает пресс-служба заксобрания. Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В текущем году эту меру поддержки смогут получить более 200 человек. Ежемесячная компенсация расходов за аренду жилого помещения предоставляется детям-сиротам в Нижегородской области с 2021 года. Мера поддержки распространяется на тех, кто при достижении 18-летнего возраста включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. "Законопроектом вводятся категории граждан из числа детей-сирот, для которых устанавливаются повышенные размеры компенсации. К ним будут относиться те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка, или обучающиеся в сузе или в вузе, либо те, кто не менее шести месяцев осуществляют трудовую, предпринимательскую деятельность. Теперь размер компенсации таким нижегородцам увеличился с 8 тысяч рублей до 20 тысяч, в административных центрах муниципалитетов - с 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области выплату предлагается увеличить с 3 до 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области, увеличение коснется и граждан из числа детей-сирот, которые не подпадают под вновь вводимые категории. "При отсутствии перечисленных обстоятельств размер компенсации будет выплачиваться в зависимости от места проживания в размере 10 тысяч рублей для тех, кто проживает в Нижнем Новгороде, 7,5 тысячи рублей - жителям административных центров муниципалитетов и 4 тысячи рублей - тем, кто проживает в населенных пунктах. Очень своевременная и крайне важная инициатива", - отметил Люлин.

https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html

https://ria.ru/20240404/karta-1937866131.html

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , законодательное собрание нижегородской области