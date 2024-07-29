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В России создадут Морскую коллегию - РИА Новости, 29.07.2024
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16:44 29.07.2024 (обновлено: 17:18 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html
В России создадут Морскую коллегию
В России создадут Морскую коллегию - РИА Новости, 29.07.2024
В России создадут Морскую коллегию
В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:44
2024-07-29T17:18
россия
николай патрушев
безопасность
вмф рф
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РЫБИНСК, 29 июл — РИА Новости. В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске.&quot;В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации&quot;, — сказал чиновник.В составе коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности страны.Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент своим указом.Патрушев, ранее работавший секретарем Совета безопасности, в мае перешел на должность помощника президента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему поручено заниматься вопросами кораблестроения.
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россия, николай патрушев, безопасность, вмф рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, ВМФ РФ
В России создадут Морскую коллегию

В России создадут Морскую коллегию для защиты нацинтересов в мировых водах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России. Архивное фото
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РЫБИНСК, 29 июл — РИА Новости. В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске.
«

"В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", — сказал чиновник.

В составе коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности страны.
Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент своим указом.
Патрушев, ранее работавший секретарем Совета безопасности, в мае перешел на должность помощника президента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему поручено заниматься вопросами кораблестроения.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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