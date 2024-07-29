https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html

В России создадут Морскую коллегию

В России создадут Морскую коллегию - РИА Новости, 29.07.2024

В России создадут Морскую коллегию

В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:44

2024-07-29T16:44

2024-07-29T17:18

россия

николай патрушев

безопасность

вмф рф

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РЫБИНСК, 29 июл — РИА Новости. В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске."В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", — сказал чиновник.В составе коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности страны.Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент своим указом.Патрушев, ранее работавший секретарем Совета безопасности, в мае перешел на должность помощника президента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему поручено заниматься вопросами кораблестроения.

https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html

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россия, николай патрушев, безопасность, вмф рф