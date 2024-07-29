В России создадут Морскую коллегию
В России создадут Морскую коллегию для защиты нацинтересов в мировых водах
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России. Архивное фото
РЫБИНСК, 29 июл — РИА Новости. В России создадут Морскую коллегию, сообщил помощник президента Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске.
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"В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", — сказал чиновник.
В составе коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности страны.
Сейчас разрабатывается положение и формируется персональный состав, которые затем утвердит президент своим указом.
Патрушев, ранее работавший секретарем Совета безопасности, в мае перешел на должность помощника президента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему поручено заниматься вопросами кораблестроения.
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