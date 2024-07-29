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Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад

Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад - РИА Новости, 29.07.2024

Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад

Уровень воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии постепенно идет на спад в Беломорском округе, сообщает управление... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:12

2024-07-29T19:12

2024-07-29T19:12

происшествия

артур парфенчиков

чп на беломорканале

россия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Уровень воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии постепенно идет на спад в Беломорском округе, сообщает управление пресс-службы главы республики. "Сброс воды на плотине вблизи поселка Летнереченский удалось снизить после размытия временной перемычки на реконструкции дамбы в Сегежском округе. Специалисты гидросооружений в Беломорском округе сообщили, что объекты работают в штатном режиме, вода постепенно идет на спад", - говорится в сообщении. В понедельник утром глава Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Сегежский и Беломорский округа после поступления информации о размыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. Отмечается, что Парфенчиков лично контролирует ситуацию на севере республики, он побывал на гидросооружениях и в населенных пунктах, находящихся ниже места размытия и убедился в том, что ситуация управляема. "Проблемы возникли на стройке, где выполняются работы по замене старой плотины – временная дамба не выдержала напора воды. Вода пошла вниз. До середины дня на 12-м шлюзе Палакгорской гидроэлектростанции возле поселка Летнереченский сбрасывали 600 кубометров в секунду, сейчас объем удалось снизить до 400 кубометров", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Снижение показателей позволит не допустить подтопления низлежащих населенных пунктов. "Ситуацию в Беломорском округе контролируем, если продолжим снижение сброса воды, эвакуация населенных пунктов не потребуется. Внимательно следим за ситуацией, поставил задачу вовремя поднять плотину и снизить объем сброса до 200 кубометров. Ожидаем снижение уровня воды", - сказал глава Карелии. Ранее сообщалось, что при размыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются.

https://ria.ru/20240729/shlyuz-1962690106.html

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962711444.html

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962714519.html

россия

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происшествия, артур парфенчиков, чп на беломорканале, россия, республика карелия