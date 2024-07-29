https://ria.ru/20240729/kareliya-1962783923.html
Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад
Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад - РИА Новости, 29.07.2024
Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад
Уровень воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии постепенно идет на спад в Беломорском округе, сообщает управление... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:12
2024-07-29T19:12
2024-07-29T19:12
происшествия
артур парфенчиков
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Уровень воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии постепенно идет на спад в Беломорском округе, сообщает управление пресс-службы главы республики. "Сброс воды на плотине вблизи поселка Летнереченский удалось снизить после размытия временной перемычки на реконструкции дамбы в Сегежском округе. Специалисты гидросооружений в Беломорском округе сообщили, что объекты работают в штатном режиме, вода постепенно идет на спад", - говорится в сообщении. В понедельник утром глава Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Сегежский и Беломорский округа после поступления информации о размыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. Отмечается, что Парфенчиков лично контролирует ситуацию на севере республики, он побывал на гидросооружениях и в населенных пунктах, находящихся ниже места размытия и убедился в том, что ситуация управляема. "Проблемы возникли на стройке, где выполняются работы по замене старой плотины – временная дамба не выдержала напора воды. Вода пошла вниз. До середины дня на 12-м шлюзе Палакгорской гидроэлектростанции возле поселка Летнереченский сбрасывали 600 кубометров в секунду, сейчас объем удалось снизить до 400 кубометров", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Снижение показателей позволит не допустить подтопления низлежащих населенных пунктов. "Ситуацию в Беломорском округе контролируем, если продолжим снижение сброса воды, эвакуация населенных пунктов не потребуется. Внимательно следим за ситуацией, поставил задачу вовремя поднять плотину и снизить объем сброса до 200 кубометров. Ожидаем снижение уровня воды", - сказал глава Карелии. Ранее сообщалось, что при размыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются.
https://ria.ru/20240729/shlyuz-1962690106.html
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происшествия, артур парфенчиков, чп на беломорканале, россия, республика карелия
Происшествия, Артур Парфенчиков, ЧП на Беломорканале, Россия, Республика Карелия
Уровень воды после ЧП на Беломорканале пошел на спад
Уровень воды после размыва дамбы на ББК в Карелии постепенно идет на спад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Уровень воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии постепенно идет на спад в Беломорском округе, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Сброс воды на плотине вблизи поселка Летнереченский удалось снизить после размытия временной перемычки на реконструкции дамбы в Сегежском округе. Специалисты гидросооружений в Беломорском округе сообщили, что объекты работают в штатном режиме, вода постепенно идет на спад", - говорится в сообщении.
В понедельник утром глава Карелии Артур Парфенчиков
срочно выехал в Сегежский и Беломорский округа после поступления информации о размыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. Отмечается, что Парфенчиков лично контролирует ситуацию на севере республики, он побывал на гидросооружениях и в населенных пунктах, находящихся ниже места размытия и убедился в том, что ситуация управляема.
"Проблемы возникли на стройке, где выполняются работы по замене старой плотины – временная дамба не выдержала напора воды. Вода пошла вниз. До середины дня на 12-м шлюзе Палакгорской гидроэлектростанции возле поселка Летнереченский сбрасывали 600 кубометров в секунду, сейчас объем удалось снизить до 400 кубометров", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Снижение показателей позволит не допустить подтопления низлежащих населенных пунктов.
"Ситуацию в Беломорском округе контролируем, если продолжим снижение сброса воды, эвакуация населенных пунктов не потребуется. Внимательно следим за ситуацией, поставил задачу вовремя поднять плотину и снизить объем сброса до 200 кубометров. Ожидаем снижение уровня воды", - сказал глава Карелии.
Ранее сообщалось, что при размыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются.