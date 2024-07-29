https://ria.ru/20240729/kareliya-1962711444.html

Пятеро пострадавших при ЧП на ББК находятся в состоянии средней тяжести

Пятеро пострадавших при ЧП на ББК находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 29.07.2024

Пятеро пострадавших при ЧП на ББК находятся в состоянии средней тяжести

Пять пострадавших при размыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (БКК) в Карелии, в числе которых двое детей, находятся в состоянии средней степени РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:16

2024-07-29T15:16

2024-07-29T15:29

республика карелия

происшествия

чп на беломорканале

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пять пострадавших при размыве временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (БКК) в Карелии, в числе которых двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает управление пресс-службы главы республики."Главврач Сегежской центральной районной больницы Сергей Федин рассказал об оказании медицинской помощи пострадавшим. Состояние пяти человек медики оценивают, как удовлетворительное – средней тяжести", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что пострадавшие от прорыва временной дамбы находятся под наблюдением медиков Сегежской ЦРБ. В больнице есть все необходимые медикаменты."Из пяти пострадавших поселка Шавань - двое дети. В течение трех часов медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", – сказал главврач больницы, слова которого приводятся в сообщении.Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. Парфеничков уточнил, что пострадали 10 человек. В настоящий время семь человек спасены, им оказана вся необходимая помощь. Продолжаются поиски ещё троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне затопления.

https://ria.ru/20240729/podtopleniya-1962685533.html

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962655863.html

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республика карелия, происшествия, чп на беломорканале, россия