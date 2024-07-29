https://ria.ru/20240729/kareliya-1962665502.html

В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале

В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:02

2024-07-29T13:02

2024-07-29T13:02

происшествия

россия

артур парфенчиков

следственный комитет россии (ск рф)

чп на беломорканале

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962662806_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_7d7299ace0956081b611f116c933b2de.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По предварительных данным, 29 июля года произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на платине 11 шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Отмечается, что в результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Подчеркивается, что число погибших и пострадавших устанавливается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962655863.html

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф), чп на беломорканале, республика карелия