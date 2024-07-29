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В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
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13:02 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962665502.html
В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале
В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:02
2024-07-29T13:02
происшествия
россия
артур парфенчиков
следственный комитет россии (ск рф)
чп на беломорканале
республика карелия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По предварительных данным, 29 июля года произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на платине 11 шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Отмечается, что в результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Подчеркивается, что число погибших и пострадавших устанавливается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
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происшествия, россия, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф), чп на беломорканале, республика карелия
Происшествия, Россия, Артур Парфенчиков, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Беломорканале, Республика Карелия
В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале

После ЧП на ББК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности

© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала
Вчера, 12:54
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, 29 июля года произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на платине 11 шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Отмечается, что в результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Подчеркивается, что число погибших и пострадавших устанавливается.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последствия размыва временной дамбы в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения
Вчера, 12:34
 
ПроисшествияРоссияАртур ПарфенчиковСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на БеломорканалеРеспублика Карелия
 
 
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