В Карелии завели уголовное дело после ЧП на Беломорканале
После ЧП на ББК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ завели после размыва временной перемычки на ББК в Карелии, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, 29 июля года произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на платине 11 шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Отмечается, что в результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Подчеркивается, что число погибших и пострадавших устанавливается.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.