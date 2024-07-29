https://ria.ru/20240729/kareliya-1962655863.html

После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения

После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения - РИА Новости, 29.07.2024

После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения

Пункт временного размещения развернули в школе в Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:34

2024-07-29T12:34

2024-07-29T13:08

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чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в школе в Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Благодарю жителей поселка Шавань за оперативную эвакуацию из зоны подтопления. Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах", - написал он. Парфенчиков отметил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Ранее Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962647638.html

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происшествия, чп на беломорканале, россия, республика карелия