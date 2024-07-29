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После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения - РИА Новости, 29.07.2024
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12:34 29.07.2024 (обновлено: 13:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962655863.html
После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения
После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения - РИА Новости, 29.07.2024
После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения
Пункт временного размещения развернули в школе в Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:34
2024-07-29T13:08
происшествия
чп на беломорканале
россия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в школе в Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Благодарю жителей поселка Шавань за оперативную эвакуацию из зоны подтопления. Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах", - написал он. Парфенчиков отметил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Ранее Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
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происшествия, чп на беломорканале, россия, республика карелия
Происшествия, ЧП на Беломорканале, Россия, Республика Карелия
После размыва перемычки на ББК развернули пункт временного размещения

В Карелии развернули пункт временного размещения в школе после размыва перемычки

© МЧС РоссииПоследствия размыва временной дамбы в Карелии
Последствия размыва временной дамбы в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© МЧС России
Последствия размыва временной дамбы в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в школе в Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Благодарю жителей поселка Шавань за оперативную эвакуацию из зоны подтопления. Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах", - написал он.
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Карелии начали проверку после размыва перемычки на шлюзе ББК
Вчера, 12:12
Парфенчиков отметил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.
Ранее Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Размыв временной дамбы в Карелии
 
ПроисшествияЧП на БеломорканалеРоссияРеспублика Карелия
 
 
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