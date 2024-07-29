https://ria.ru/20240729/kareliya-1962647638.html
В Карелии начали проверку после размыва перемычки на шлюзе ББК
В Карелии начали проверку после размыва перемычки на шлюзе ББК - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии начали проверку после размыва перемычки на шлюзе ББК
Доследственная проверка организована после размыва временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Карелии, которое... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:12
2024-07-29T12:12
2024-07-29T13:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
россия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Доследственная проверка организована после размыва временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах в Карелии, которое привело к подтоплению ближайших домов, сообщило республиканское следственное управление в Telegram-канале. В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Как сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, по предварительным данным, погиб один человек, спасены семеро, судьба двоих женщин пока неизвестна. "Следователями... проводится доследственная проверка по факту размыва временной насыпи на шлюзе №11 Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе", – говорится в сообщении. По предварительным данным, в понедельник утром на шлюзе №11 Беломорско-Балтийского канала произошла авария, в результате которой потоком воды смыло временную песчаную насыпь. В результате в зону подтопления попали населенные пункты, находящиеся при шлюзе. Как сообщало ранее ГУМЧС по Карелии, в зоне подтопления разрушены три дома. К поискам пропавших привлечены от МЧС 76 спасателей и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20240729/karelija-1962625712.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале, Россия, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии начали проверку после размыва перемычки на шлюзе ББК
СК начал проверку после аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Карелии