https://ria.ru/20240729/kareliya-1962635588.html

В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек

В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек

При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:32

2024-07-29T11:32

2024-07-29T13:02

происшествия

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети "ВКонтакте"."По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", — говорится в публикации.Поисково-спасательные работы продолжаются.Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". Из-за сброса воды разрушились три дома.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии 2024-07-29T11:32 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чп на беломорканале