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В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек - РИА Новости, 29.07.2024
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11:32 29.07.2024 (обновлено: 13:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962635588.html
В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек
В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек
При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:32
2024-07-29T13:02
происшествия
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети "ВКонтакте"."По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", — говорится в публикации.Поисково-спасательные работы продолжаются.Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". Из-за сброса воды разрушились три дома.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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РИА Новости
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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
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происшествия, чп на беломорканале
Происшествия, ЧП на Беломорканале
В Карелии при размыве на Беломорканале погиб один человек

В Карелии при размыве перемычки на шлюзах Беломорканала погиб один человек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. При размыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала погиб один человек, семерых спасли, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети "ВКонтакте".
"По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", — говорится в публикации.
Размыв временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". Из-за сброса воды разрушились три дома.
В Сегежском округе ввели режим ЧС.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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ПроисшествияЧП на Беломорканале
 
 
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