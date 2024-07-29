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В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале
Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:22
2024-07-29T10:22
2024-07-29T11:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии."Найдено еще двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам", — говорится в публикации.До этого в МЧС сообщали, что обнаружили одного взрослого и одного ребенка.Судьба двоих пропавших остается неизвестной.По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в 06:34 утра стало известно, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную песчаную перемычку, установленную на время реконструкции. В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадали девять человек: троих, включая одного ребенка, удалось спасти, шестеро пропали без вести.В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф. В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС.
РИА Новости
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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
2024-07-29T10:22
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале
В Карелии нашли двоих взрослых и двоих детей, пропавших при ЧП на Беломорканале