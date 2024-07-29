https://ria.ru/20240729/kareliya-1962621843.html

В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале

В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале

Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:22

2024-07-29T10:22

2024-07-29T11:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии."Найдено еще двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам", — говорится в публикации.До этого в МЧС сообщали, что обнаружили одного взрослого и одного ребенка.Судьба двоих пропавших остается неизвестной.По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в 06:34 утра стало известно, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную песчаную перемычку, установленную на время реконструкции. В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадали девять человек: троих, включая одного ребенка, удалось спасти, шестеро пропали без вести.В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф. В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии 2024-07-29T10:22 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале