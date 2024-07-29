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В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
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10:22 29.07.2024 (обновлено: 11:35 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962621843.html
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале
Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:22
2024-07-29T11:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии.&quot;Найдено еще двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам&quot;, — говорится в публикации.До этого в МЧС сообщали, что обнаружили одного взрослого и одного ребенка.Судьба двоих пропавших остается неизвестной.По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в 06:34 утра стало известно, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную песчаную перемычку, установленную на время реконструкции. В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадали девять человек: троих, включая одного ребенка, удалось спасти, шестеро пропали без вести.В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф. В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС.
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РИА Новости
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353
60
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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале

В Карелии нашли двоих взрослых и двоих детей, пропавших при ЧП на Беломорканале

© ГУ МЧС России по Республике КарелияСилы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Карелия
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Спасатели нашли двух взрослых и двух детей, пропавших после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии.
«

"Найдено еще двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам", — говорится в публикации.

Размыв временной дамбы в Карелии
До этого в МЧС сообщали, что обнаружили одного взрослого и одного ребенка.
Судьба двоих пропавших остается неизвестной.
По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в 06:34 утра стало известно, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную песчаную перемычку, установленную на время реконструкции. В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадали девять человек: троих, включая одного ребенка, удалось спасти, шестеро пропали без вести.
В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.
В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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