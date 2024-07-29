https://ria.ru/20240729/kareliya-1962620947.html

На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку

На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку - РИА Новости, 29.07.2024

На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку

Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:16

2024-07-29T10:16

2024-07-29T10:23

происшествия

россия

республика карелия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале."Выехал в Сегежский округ. Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 (совпадает с мск - ред.). По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - написал он.Глава Карелии добавил, что направил на место аварии профильные службы: 50 человек группировки МЧС России по Республике Карелия и 65 человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.

https://radiosputnik.ru/20240523/narva-1947968348.html

россия

республика карелия

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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии 2024-07-29T10:16 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика карелия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале