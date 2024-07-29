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На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку
На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку - РИА Новости, 29.07.2024
На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку
Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:16
2024-07-29T10:16
2024-07-29T10:23
происшествия
россия
республика карелия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале."Выехал в Сегежский округ. Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 (совпадает с мск - ред.). По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - написал он.Глава Карелии добавил, что направил на место аварии профильные службы: 50 человек группировки МЧС России по Республике Карелия и 65 человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.
https://radiosputnik.ru/20240523/narva-1947968348.html
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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
2024-07-29T10:16
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происшествия, россия, республика карелия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, Россия, Республика Карелия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
На Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку
Парфенчиков: на Беломорканале канале размыло временную перемычку между шлюзами