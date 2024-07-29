https://ria.ru/20240729/kareliya-1962610185.html

В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами

В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сегежском округе Карелии из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:27

2024-07-29T09:27

2024-07-29T10:19

республика карелия

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962609102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cc037f3eb329a480b180ccab375e2b3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сегежском округе Карелии из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на свой странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек."На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК в Надвоицах. Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно", – написала Гусева. Глава региона уже направил на место аварии профильные службы, также приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.

https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html

https://radiosputnik.ru/20240523/narva-1947968348.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика карелия, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале