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В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами - РИА Новости, 29.07.2024
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09:27 29.07.2024 (обновлено: 10:19 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962610185.html
В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами
В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами
Режим чрезвычайной ситуации введен в Сегежском округе Карелии из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:27
2024-07-29T10:19
республика карелия
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сегежском округе Карелии из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на свой странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек."На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК в Надвоицах. Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно", – написала Гусева. Глава региона уже направил на место аварии профильные службы, также приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.
https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html
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республика карелия, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Республика Карелия, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия временной перемычки между шлюзами

В Карелии ввели режим ЧС из-за размытия перемычки между шлюзами на Беломорканале

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкШлюз Беломорско-Балтийского канала
Шлюз Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Шлюз Беломорско-Балтийского канала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сегежском округе Карелии из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на свой странице в соцсети "ВКонтакте".
В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34 мск. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек.
Шлюз Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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«
"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК в Надвоицах. Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно", – написала Гусева.
Глава региона уже направил на место аварии профильные службы, также приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.
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Республика КарелияПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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