https://ria.ru/20240729/karelija-1962690985.html
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек - РИА Новости, 29.07.2024
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:10
2024-07-29T14:10
2024-07-29T15:26
происшествия
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962689972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2725bcfe2bf3ea8a5434479c223da11e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте"."Нахожусь на месте аварии в Сегежском округе. По уточненным данным, пострадали десять человек. Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления", — написал он.К поисковой операции привлекли 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС — 92 человека и 26 единиц техники, уточнил Парфенчиков.В свою очередь, глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков предупредил о возможном подтоплении десяти населенных пунктов в Беломорском районе, где с 11 часов утра ввели режим повышенной готовности. Это касается деревень Тунгуда, Олимпий, Выгостров, старая Шижня, Сальнаволок, а также поселков Сосновец, Золотец, Водников, поселка при 18-м шлюзе ББК и островной части Беломорска.Об аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК) стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". По последним данным, один человек погиб. Из-за сброса воды разрушились три дома.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962686338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава Карелии на месте ЧП
Глава Карелии на месте ЧП
2024-07-29T14:10
true
PT1M33S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962689972_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2ece039359379acebe3f199daff2154.jpg
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
2024-07-29T14:10
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале, Следственный комитет России (СК РФ)
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
Глава Карелии Парфенчиков: после размыва дамбы на ББК пострадали 10 человек