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После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек - РИА Новости, 29.07.2024
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14:10 29.07.2024 (обновлено: 15:26 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/karelija-1962690985.html
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек - РИА Новости, 29.07.2024
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:10
2024-07-29T15:26
происшествия
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте"."Нахожусь на месте аварии в Сегежском округе. По уточненным данным, пострадали десять человек. Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления", — написал он.К поисковой операции привлекли 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС — 92 человека и 26 единиц техники, уточнил Парфенчиков.В свою очередь, глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков предупредил о возможном подтоплении десяти населенных пунктов в Беломорском районе, где с 11 часов утра ввели режим повышенной готовности. Это касается деревень Тунгуда, Олимпий, Выгостров, старая Шижня, Сальнаволок, а также поселков Сосновец, Золотец, Водников, поселка при 18-м шлюзе ББК и островной части Беломорска.Об аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК) стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". По последним данным, один человек погиб. Из-за сброса воды разрушились три дома.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Глава Карелии на месте ЧП
Глава Карелии на месте ЧП
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Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии
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происшествия, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале, Следственный комитет России (СК РФ)
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек

Глава Карелии Парфенчиков: после размыва дамбы на ББК пострадали 10 человек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Нахожусь на месте аварии в Сегежском округе. По уточненным данным, пострадали десять человек. Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления", — написал он.
Размыв временной дамбы в Карелии
К поисковой операции привлекли 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС — 92 человека и 26 единиц техники, уточнил Парфенчиков.
В свою очередь, глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков предупредил о возможном подтоплении десяти населенных пунктов в Беломорском районе, где с 11 часов утра ввели режим повышенной готовности. Это касается деревень Тунгуда, Олимпий, Выгостров, старая Шижня, Сальнаволок, а также поселков Сосновец, Золотец, Водников, поселка при 18-м шлюзе ББК и островной части Беломорска.
Об аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК) стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". По последним данным, один человек погиб. Из-за сброса воды разрушились три дома.
В Сегежском округе ввели режим ЧС.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным
Вчера, 13:58
 
ПроисшествияРоссияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на БеломорканалеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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