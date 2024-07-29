https://ria.ru/20240729/karelija-1962690985.html

После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек

После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек - РИА Новости, 29.07.2024

После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек

После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:10

2024-07-29T14:10

2024-07-29T15:26

происшествия

россия

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. После размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале пострадали десять человек, семь удалось спасти, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте"."Нахожусь на месте аварии в Сегежском округе. По уточненным данным, пострадали десять человек. Семь человек спасены, им оказана необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, в том числе водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления", — написал он.К поисковой операции привлекли 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС — 92 человека и 26 единиц техники, уточнил Парфенчиков.В свою очередь, глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков предупредил о возможном подтоплении десяти населенных пунктов в Беломорском районе, где с 11 часов утра ввели режим повышенной готовности. Это касается деревень Тунгуда, Олимпий, Выгостров, старая Шижня, Сальнаволок, а также поселков Сосновец, Золотец, Водников, поселка при 18-м шлюзе ББК и островной части Беломорска.Об аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК) стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". По последним данным, один человек погиб. Из-за сброса воды разрушились три дома.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962686338.html

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Глава Карелии на месте ЧП Глава Карелии на месте ЧП 2024-07-29T14:10 true PT1M33S

Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии Поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии 2024-07-29T14:10 true PT0M05S

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происшествия, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале, следственный комитет россии (ск рф)